Украина снова вступила в борьбу за чемпионат Европы! Спустя 10 лет

Сборная Украины по баскетболу вышла на Евробаскет-2022 / Фото: ФБУ

Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года может пройти в Украине. Наша страна подала заявку на его проведение.

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Как сообщает basket.com.ua, Федерация баскетбола Украины передала ФИБА весь пакет необходимых документов для участия в тендере на право организовать континентальное первенство.

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Напомним, Украина должна была провести мужской Евробаскета в 2015 году, однако не смогла – из-за войны на Донбассе.

Мужская сборная Украины квалифицировалась на Евробаскет-2022. На первенстве континента подопечные Айнарса Багатскиса сыграют в одной группе с Грецией, Италией, Хорватией, Великобританией и Эстонией. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября следующего года.