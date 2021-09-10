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11 сентября 14:00
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Заря --
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Динамо --
11 сентября 19:30
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Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
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Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Украина снова вступила в борьбу за чемпионат Европы! Спустя 10 лет

Любомир Луканюк
10 сентября, 20:20
Наша страна подала заявку на проведение мужского Евробаскета-2025. 10 лет назад в Украине не прошел турнир из-за войны на Донбассе

Сборная Украины по баскетболу вышла на Евробаскет-2022 / Фото: ФБУ

Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года может пройти в Украине. Наша страна подала заявку на его проведение.

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Как сообщает basket.com.ua, Федерация баскетбола Украины передала ФИБА весь пакет необходимых документов для участия в тендере на право организовать континентальное первенство.

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Напомним, Украина должна была провести мужской Евробаскета в 2015 году, однако не смогла – из-за войны на Донбассе.

Мужская сборная Украины квалифицировалась на Евробаскет-2022. На первенстве континента подопечные Айнарса Багатскиса сыграют в одной группе с Грецией, Италией, Хорватией, Великобританией и Эстонией. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября следующего года.

/ Фото: Федерация баскетбола Украины

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