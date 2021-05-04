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"К нам подошли в лавке, давали по 10 тысяч": новые подробности подкупа СССР перед финалом Евро

4 мая, 09:24

Олег Люлька Олег Люлька

Эстонец Хейно Энден рассказал, как именно советской сборной предлагали "слить" Греции финальный матч чемпионата Европы по баскетболу в 1987 году

Энден и Гомельский

Энден и Гомельский / Фото: Postimees

Экс-форвард сборной СССР по баскетболу эстонец Хейно Энден подтвердил слова легендарного литовца Шарунаса Марчюлениса о том, что греки пытались подкупить советскую команду перед финалом чемпионата Европы-1987 в Афинах. Энден рассказал, как именно им предлагали деньги.

"В плей-офф было такое расписание, что между матчами оставался один свободный день. В эти выходные мы бывали в городе. Перед финалом мы с Сергеем Таракановым были в одном магазине в Афинах. Кажется, это была сувенирная лавка. К нам подошли двое мужчин средних лет, они были вежливы. Один разговаривал, другой находился чуть вдали. Мне предложили поспособствовать проигрышу в финале за деньги. Не помню точную сумму. Может быть, 5 или 10 тысяч долларов. В любом случае крупные деньги по тем временам. Мы вежливо отказывались, на это ушло довольно много времени. Сказали, что приехали на турнир за победой", – приводит слова Эндена Sport.postimees.ee

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Напомним, в финале Евробаскета-1987 сборная СССР проиграла Греции в овертайме со счетом 101:103. Главным тренером советской команды был россиянин Александр Гомельский по прозвищу Папа.

В составе той сборной СССР-1987 выступали трое украинцев – Александр Волков, Владимир Ткаченко и Валерий Гоборов.

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"Греки предлагали нам деньги, никто не принял это предложение. Но сам по себе этот жест посеял сомнения в собственных силах, – говорил ранее в интервью Eurohoops Марчюленис. – Проблема была в том, что у нас внутри коллектива была слабая коммуникация. Если бы тренер собрал нас всех и спросил наши мысли о случившемся, мы бы разбили греков, я в этом уверен. Вместо этого мы ничего не сделали. Мы остались потерянными и сбитыми с толку. Теперь я могу шутить, что мы сделали свой вклад в развитие греческого баскетбола, причем совершенно бесплатно"

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Шарунас Марчюленис

Шарунас Марчюленис / Фото: Getty Images

Смотрите, как сборная СССР проиграла Греции Евробаскет-1987

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