Україна – Росія: де дивитись матч смерті на Євро-2022

Україна і Росія зустрінуться у півфіналі Євро-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок Україна – Росія розпочнеться о 18:00. Нижче – список трансляцій, де можна дивитися матч Євро-2022.

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Де дивитись Україна – Росія

UA:Перший

Суспільне Спорт

Україна та Росія зустрінуться між собою на такому високому рівні вперше за багато років, адже після початку війни УЄФА розводить наші команди та збірні.

Але у півфіналі чемпіонату Європи місця для маневрів вже немає, тому ми таки станемо свідками принципового протистояння.

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Як команди вийшли до півфіналу Євро-2022

На груповому етапі наша команда програла Португалії (0:1) та Нідерландам (2:3), але розгромила Сербію (6:1), що дозволило українцям обійти в таблиці нідерландців та тих самих сербів за рахунок кращої різниці м'ячів.

У 1/4 фіналу чемпіонату Європи Україна обіграла команду Казахстану – 5:3.

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Євро-2022: Україна vs Португалія / Фото: UEFA.com

Росія виграла групу зі Словаччиною, Хорватією та Польщею зі стовідсотковим результатом, пропустивши у трьох поєдинках лише два м'ячі, а у відповідь забили 16.

У чвертьфіналі росіяни впевнено обіграли команду Грузії з рахунком 3:1.

Збірна України завойовує перемоги самотужки, на відміну від Росії / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Котирування букмекерів:

Аналітики вважають збірну Росії фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу росіян – 1.30, на нічию – 6.80, на перемогу України – 6.55.

Зазначимо, що у разі рівності в основний час команди проведуть екстра-тайм та за необхідності проб'ють серію пенальті.

Нагадаємо, що з одним із гравців збірної України стався скандал. Зараз він виступає у складі збірної з тризубом на грудях і водночас грає в Росії, де раніше носив футболку з серпом та молотом.