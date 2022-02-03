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Камерун --
Египет --
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Атлетик --
Реал --
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Верес --
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Металлист --
Черноморец --
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Эвертон --
Брентфорд --
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Лейпциг --
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Брайтон --
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Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
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Украина – Россия: где смотреть матч смерти на Евро-2022

Александр Трикиша
3 февраля, 17:47
В пятницу в полуфинале чемпионата Европы по футзалу состоится принципиальный матч – сборная Украины встретится с командой России. Следить за матчем можно на ТВ и в интернете

Украина встретится с Россией в полуфинале Евро-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Поединок Украина – Россия начнется в 18:00. Ниже – список трансляций, где можно смотреть матч Евро-2022.

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Где смотреть Украина – Россия

  • UA:Перший
  • Суспільне Спорт

Украина и Россия встретятся между собой на таком высоком уровне впервые за многие годы, ведь после начала войны УЕФА разводит наши команды и сборные.

Но в полуфинале чемпионата Европы места для маневров уже нет, поэтому мы все-таки станем свидетелями принципиального противостояния.

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Как команды вышли в полуфинал Евро-2022

На групповом этапе наша команда проиграла Португалии (0:1) и Нидерландам (2:3), но разгромила Сербию (6:1), что позволило украинцам обойти в таблице нидерландцев и тех же сербов за счет лучшей разницы мячей.

В 1/4 финала чемпионата Европы Украина обыграла команду Казахстана – 5:3.

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Евро-2022: Украина vs Португалия / Фото: UEFA.com

Россия выиграла группу со Словакией, Хорватией и Польшей со стопроцентным результатом, пропустив в трех поединках всего два мяча, а в ответ наколотили 16.

В четвертьфинале россияне уверено обыграли команду Грузии со счетом 3:1.

Сборная Украины завоевывает победы своими силами, в отличие от России / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Котировки букмекеров:

Аналитики считают сборную России фаворитом матча: коэффициент на победу россиян – 1.30, на ничью – 6.80, на победу Украины – 6.55.

Отметим, что в случае равенства в основное время команды проведут экстра-тайм и при необходимости пробьют серию пенальти.

Напомним, что с одним из игроков сборной Украины случился скандал. Сейчас он выступает в составе сборной с тризубом на груди и в то же время играет в России, где раньше носил футболку с серпом и молотом.