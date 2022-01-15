Україна втратила медаль у біатлонній естафеті

На останньому етапі Дудченко відкотився з 4-го на 6-й рядок / Фото: Getty Images

На етапі біатлонного Кубка світу у німецькому Рупольдінгу завершилася чоловіча естафета. Українська четвірка у складі Артема Прими, Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченка претендувала на медалі.

Під час естафети українці сенсаційного трималися у ТОП-3, після другого етапу Підручного були навіть другими, але завершили гонку за межами призерів – шостими.

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Стрільба в українців була не гіршою, але швидкість ходу знову підвела, особливо в Цимбала, що біг на третьому етапі.

Виграли ж біатлоністи з РФ, відомі своєю допінг-репутацією. Другими стали німці, третіми – білоруси.

Естафета. Чоловіки

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1. Росія (0+4) 1:11:06,1

2. Німеччина (0+2) +7,0

3. Білорусь (0+6) +23,0

4. Італія (0+5) +53,7

5. Франція (1+10) +1:15,0

6. Україна (0+6) +1:44,9

Отже, найвищим досягненням України на нинішньому Кубку світу з біатлону залишається бронза, яку в німецькому Обергофі 8 січня в одиночній змішаній естафеті вибороли Артем Тищенко та Дарія Блашко.

Блашко та Тищенко / Фото: Колаж: Сьогодні

4 лютого стартує зимова Олімпіада у Пекіні, де президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, за його словами, розраховує на медалі від Юлії Джими та естафетних команд.

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