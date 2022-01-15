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Украина потеряла медаль в биатлонной эстафете

Андрей Трофимов
15 января, 16:43
В Рупольдинге украинские биатлонисты держались в ведущей тройке, но в итоге финишировали на шестой строчке

На последнем этапе Дудченко откатился с 4-й на 6-ю строчку / Фото: Getty Images

На этапе биатлонного Кубка мира в немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафета. Украинская четверка в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко претендовала на медали.

По ходу эстафеты украинцы сенсационного держались в ТОП-3, после второго этапа имени Пидручного были даже вторыми, но завершили гонку за пределами призеров – шестыми.

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Стрельба у украинцев была не худшей, но скорость хода снова подвела, особенно у бежавшего на третьем этапе Цымбала.

Выиграли же биатлонисты из РФ, известные своей допинг-репутацией. Вторыми стали немцы, третьими – белорусы.

Эстафета. Мужчины

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  • 1. Россия (0+4) 1:11:06,1
  • 2. Германия (0+2) +7,0
  • 3. Беларусь (0+6) +23,0
  • 4. Италия (0+5) +53,7
  • 5. Франция (1+10) +1:15,0
  • 6. Украина (0+6) +1:44,9

Таким образом высшим достижением Украины на нынешнем Кубке мира по биатлону остается бронза, которую в немецком Оберхофе 8 января в одиночной смешанной эстафете добыли Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Блашко и Тищенко / Фото: Коллаж: Сегодня

4 февраля стартует зимняя Олимпиада в Пекине, где президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, по его словам, рассчитывает на медали от Юлии Джимы и эстафетных команд.

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Олимпиада-2022 в Пекине / Фото: Reuters