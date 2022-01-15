Украина потеряла медаль в биатлонной эстафете

На последнем этапе Дудченко откатился с 4-й на 6-ю строчку / Фото: Getty Images

На этапе биатлонного Кубка мира в немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафета. Украинская четверка в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко претендовала на медали.

По ходу эстафеты украинцы сенсационного держались в ТОП-3, после второго этапа имени Пидручного были даже вторыми, но завершили гонку за пределами призеров – шестыми.

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Стрельба у украинцев была не худшей, но скорость хода снова подвела, особенно у бежавшего на третьем этапе Цымбала.

Выиграли же биатлонисты из РФ, известные своей допинг-репутацией. Вторыми стали немцы, третьими – белорусы.

Эстафета. Мужчины

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1. Россия (0+4) 1:11:06,1

2. Германия (0+2) +7,0

3. Беларусь (0+6) +23,0

4. Италия (0+5) +53,7

5. Франция (1+10) +1:15,0

6. Украина (0+6) +1:44,9

Таким образом высшим достижением Украины на нынешнем Кубке мира по биатлону остается бронза, которую в немецком Оберхофе 8 января в одиночной смешанной эстафете добыли Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Блашко и Тищенко / Фото: Коллаж: Сегодня

4 февраля стартует зимняя Олимпиада в Пекине, где президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, по его словам, рассчитывает на медали от Юлии Джимы и эстафетных команд.

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