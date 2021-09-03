4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Україна втратила найкращого гравця УПЛ перед матчем із Францією

Олег Люлька
3 вересня, 08:45
У поєдинку проти чемпіонів світу, який відбудеться 4 вересня в Києві на НСК "Олімпійський", команді Олександра Петракова не допоможе динамівець Віталій Буяльський

Віталій Буяльський / Фото: УАФ

У попередньому матчі відбору ЧС-2022 в Нур-Султані, де Україна зіграла 2:2 з Казахстаном, Віталій Буяльський зазнав ушкодження сухожилля привідного м'яза.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Через цю травму 28-річний півзахисник Динамо, визнаний найкращим футболістом Прем'єр-ліги минулого сезону, пропустить два тижні.

Буяльський не допоможе Україні як у відбірковому матчі з Францією 4 вересня, так і в товариській грі з Чехією 8 вересня.

Віталій Буяльський / Фото: УАФ

Крім того, під питанням – участь Буяльського в першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів із Бенфікою, який Динамо проведе 14 вересня.

Реклама

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, попередній матч проти Казахстану став для Буяльського першою офіційною грою за збірну України за два з половиною роки.

Андрій Шевченко не бачив його в своїх тактичних схемах, а Євро-2020, на яке Шева Віталія все-таки викликав, гравець пропустив – за офіційною версією, через травму.

Додамо, що є втрата перед матчем із Україною і у Франції. У триколірних поза грою опинився Кіліан Мбаппе.

Реклама