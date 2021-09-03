Украина потеряла лучшего игрока УПЛ перед матчем с Францией

Виталий Буяльский / Фото: УАФ
В предыдущем матче отбора ЧМ-2022 в Нур-Султане, где Украина сыграла 2:2 с Казахстаном, Виталий Буяльский получил повреждение сухожилия приводящей мышцы.
Об этом сообщает сайт УАФ.
Из-за этой травмы 28-летний полузащитник Динамо, признанный лучшим футболистом Премьер-лиги прошлого сезона, пропустит две недели.
Буяльский не поможет Украине как в отборочном матче с Францией 4 сентября, так и в товарищеской игре с Чехией 8 сентября.
Кроме того, под вопросом – участие Буяльского в первом матче группового раунда Лиги чемпионов с Бенфикой, который Динамо проведет 14 сентября.
Напомним, предыдущий матч против Казахстана стал для Буяльского первой официальной игрой за сборную Украины за два с половиной года.
Андрей Шевченко не видел его в своих тактических схемах, а Евро-2020, на которое Шева Виталия все-таки вызвал, игрок пропустил – по официальной версии, из-за травмы.
Добавим, что есть потеря перед матчем с Украиной и у Франции. У трехцветных вне игры оказался Килиан Мбаппе.