Украина потеряла лучшего игрока УПЛ перед матчем с Францией

Виталий Буяльский / Фото: УАФ

В предыдущем матче отбора ЧМ-2022 в Нур-Султане, где Украина сыграла 2:2 с Казахстаном, Виталий Буяльский получил повреждение сухожилия приводящей мышцы.

Об этом сообщает сайт УАФ.

Из-за этой травмы 28-летний полузащитник Динамо, признанный лучшим футболистом Премьер-лиги прошлого сезона, пропустит две недели.

Буяльский не поможет Украине как в отборочном матче с Францией 4 сентября, так и в товарищеской игре с Чехией 8 сентября.

Виталий Буяльский / Фото: УАФ

Кроме того, под вопросом – участие Буяльского в первом матче группового раунда Лиги чемпионов с Бенфикой, который Динамо проведет 14 сентября.

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Виталий Буяльский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, предыдущий матч против Казахстана стал для Буяльского первой официальной игрой за сборную Украины за два с половиной года.

Андрей Шевченко не видел его в своих тактических схемах, а Евро-2020, на которое Шева Виталия все-таки вызвал, игрок пропустил – по официальной версии, из-за травмы.

Добавим, что есть потеря перед матчем с Украиной и у Франции. У трехцветных вне игры оказался Килиан Мбаппе.