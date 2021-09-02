Сборная Франции приедет в Киев без суперфорварда, о котором мечтает Реал

В поединке против Боснии получил повреждение нападающий Килиан Мбаппе, и тренерский штаб решил не брать футболиста на матч с Украиной

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Сборная Франции несет существенную потерю перед матчем с Украиной в квалификации ЧМ-2022.

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Нападающий Килиан Мбаппе покинул расположение национальной команды, сообщает L’Equipe.

В матче против Боснии и Герцеговина футболист получил ушиб голени и тренерский штаб решил отправить форварда домой.

22-летний Мбаппе за национальную команду провел уже 49 матчей и забил 17 голов. В 2018 году он стал чемпионом мира.

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В это трансферное окно нападающего Пари Сен-Жермен очень хотел купить Реал, но парижский клуб отказался отпускать Мбаппе.

Напомним, что сборная Украины сыграет с Францией 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский".

В предыдущем туре отбора на ЧМ-2022 сборная Украины потеряла очки в матче с Казахстаном, пропустив на последних секундах – 2:2.

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А Франция не смогла переиграть Боснию – 1:1.