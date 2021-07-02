Визначення героїв УПЛ завершилося унікальним результатом Поділитися Копіювати лінк

Вперше в історії перше місце в одній з номінацій посіли двоє людей – звання найкращого воротаря Прем'єр-ліги розділили Трубін з Шахтаря і Бущан з Динамо