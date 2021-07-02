Визначення героїв УПЛ завершилося унікальним результатом

Українська Прем'єр-Ліга, опитавши клуби, визначила лауреатів сезону 2020/21. Зокрема, найкращим тренером УПЛ визнано наставника Динамо Мірчу Луческу, найкращим гравцем – півзахисника киян Віталія Буяльського.
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А перше місце у воротарській номінації розділили двоє кіперів,"гірник" Анатолій Трубін і динамівець Георгій Бущан: таке сталося вперше за час проведення опитувань Прем'єр-лігою.
Найкращий тренер сезону
Лауреат – Мірча Луческу (Динамо). Слідом за ним розташувалися – Скрипник (Зоря), Йовичевич (Дніпро-1), Максимов (Ворскла), Безсмертний (Львів), Каштру (Шахтар), Лавриненко (Інгулець), Костишин (Колос), Рябоконь (Десна)
Найкращий футболіст сезону
Лауреат – Віталій Буяльський (Динамо). Наступні місця посіли – Кулач (Ворскла), Сидорчук (Динамо), Циганков (Динамо), Юрченко (Зоря), Миколенко (Динамо), Кочергін (Зоря), Забарний (Динамо), Додо (Шахтар), Тотовицький (Десна)
Найкращий голкіпер сезону
Лауреати – Георгій Бущан (Динамо) і Анатолій Трубін (Шахтар). Наступні місця посіли – Василь (Зоря), Різник (Ворскла), Волинець (Колос), Юрчук (Дніпро-1)
Найкращий молодий футболіст сезону
Лауреат – Ілля Забарний (Динамо). Наступні місця посіли – Трубін (Шахтар), Бондаренко (Маріуполь), Очеретько (Маріуполь), Аллахьяр (Зоря), Конопля (Десна), Миколенко (Динамо), Мудрик (Десна + Шахтар), Притула (Рух)
Найкращий арбітр сезону
Лауреат – Катерина Монзуль (Харків). На другому місці Бойко (Київська обл.), на третьому – Арановський (Київ)
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Нагадаємо, наступний чемпіонат України стартує 25 липня.