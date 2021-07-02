2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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Чемпіонат України 2020/2021

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Визначення героїв УПЛ завершилося унікальним результатом

Олег Люлька Олег Люлька
2 липня, 14:40
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Вперше в історії перше місце в одній з номінацій посіли двоє людей – звання найкращого воротаря Прем'єр-ліги розділили Трубін з Шахтаря і Бущан з Динамо
Анатолій Трубін і Георгій Бущан
Анатолій Трубін і Георгій Бущан / Фото: Reuters, Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Українська Прем'єр-Ліга, опитавши клуби, визначила лауреатів сезону 2020/21. Зокрема, найкращим тренером УПЛ визнано наставника Динамо Мірчу Луческу, найкращим гравцем – півзахисника киян Віталія Буяльського.

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А перше місце у воротарській номінації розділили двоє кіперів,"гірник" Анатолій Трубін і динамівець Георгій Бущан: таке сталося вперше за час проведення опитувань Прем'єр-лігою.

Тренер киян Мірча Луческу
Тренер киян Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Найкращий тренер сезону

Лауреат – Мірча Луческу (Динамо). Слідом за ним розташувалися – Скрипник (Зоря), Йовичевич (Дніпро-1), Максимов (Ворскла), Безсмертний (Львів), Каштру (Шахтар), Лавриненко (Інгулець), Костишин (Колос), Рябоконь (Десна)

Віталій Буяльский
Віталій Буяльский / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Найкращий футболіст сезону

Лауреат – Віталій Буяльський (Динамо). Наступні місця посіли – Кулач (Ворскла), Сидорчук (Динамо), Циганков (Динамо), Юрченко (Зоря), Миколенко (Динамо), Кочергін (Зоря), Забарний (Динамо), Додо (Шахтар), Тотовицький (Десна)

Анатолій Трубін і Георгій Бущан
Анатолій Трубін і Георгій Бущан

Найкращий голкіпер сезону

Лауреати – Георгій Бущан (Динамо) і Анатолій Трубін (Шахтар). Наступні місця посіли – Василь (Зоря), Різник (Ворскла), Волинець (Колос), Юрчук (Дніпро-1)

Ілля Забарний
Ілля Забарний / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Найкращий молодий футболіст сезону

Лауреат – Ілля Забарний (Динамо). Наступні місця посіли – Трубін (Шахтар), Бондаренко (Маріуполь), Очеретько (Маріуполь), Аллахьяр (Зоря), Конопля (Десна), Миколенко (Динамо), Мудрик (Десна + Шахтар), Притула (Рух)

Катерина Монзуль
Катерина Монзуль / Фото: Reuters

Найкращий арбітр сезону

Лауреат – Катерина Монзуль (Харків). На другому місці Бойко (Київська обл.), на третьому – Арановський (Київ)

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Нагадаємо, наступний чемпіонат України стартує 25 липня.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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