Україна – Польща: пряма трансляція матчу ЧС з хокею (відео)

Україна впевнено стартувала на чемпіонаті світу / Фото: ФХУ

У четвер, 28 квітня, у польському місті Тихи буде зіграно ще два матчі чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІВ. Вечір свій другий матч на турнірі проведе сьогодні збірна України. Суперником нашої команди буде Польща.

Нагадаємо, що вчора українці крупно обіграли хокеїстів із Сербії.

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Матч Україна – Польща розпочнеться о 21:00 за київським часом. Дивіться поєдинок у прямій трансляції.

УКРАЇНА ПОЛЬЩА

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Усі матчі збірної України на чемпіонаті світу

Середа, 27 квітня

17:30. Україна – Сербія – 7:0

Четвер, 28 квітня

21:00. Україна – Польща

Субота, 30 квітня

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17:30. Японія – Україна

Неділя, 1 травня

21:00. Естонія – Україна

Переможець групи виходить до Дивізіону IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до Дивізіону ІІА.