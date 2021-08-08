Україна випередила Білорусь, але нижче Уганди: підсумковий медальний залік Олімпіади-2020

Олімпійські ігри в Токіо завершені! Переможцем Ігор стала команда США, яка завоювала в Японії 113 медалей, 39 з них – золоті. Україна завершила Ігри на 44-му місці

Україна зайняла 44-е місце в загальному медальному заліку Токіо / Фото: REUTERS

Всього на Олімпіаді-2020 розіграли 339 комплектів нагород в 33 видах спорту чотири з них – карате, скелелазіння, серфінг, скейтбординг – вперше були представлені на Олімпіаді.

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Україна завершила Олімпіаду-2020 на 44-му місці. У нашому активі всього одна золота медаль Жана Беленюка, шість срібних і 12 бронзових медалей.

За кількістю медалей (19 нагород) Україна зайняла 16-е місце серед 86 країн, хто завоював хоча б одну нагороду.

Підсумковий медальний залік Олімпіади-2020

М Країна всього 1 США 39 41 33 113 2 Китай 38 32 18 88 3 Японія 27 14 17 58 4 Велика Британія 22 21 22 65 5 РОК 20 28 23 71 6 Австралія 17 7 22 46 7 Нідерланди 10 12 14 36 8 Франція 10 12 11 33 9 Німеччина 10 11 16 37 10 Італія 10 10 20 40 11 Канада 7 6 11 24 12 Бразилія 7 6 8 21 13 Нова Зеландія 7 6 7 20 14 Куба 7 3 5 15 15 Угорщина 6 7 7 20 16 Корея 6 4 10 20 17 Польща 4 5 5 14 18 Чехія 4 4 3 11 19 Кенія 4 4 2 10 20 Норвегія 4 2 2 8 21 Ямайка 4 1 4 9 22 Іспанія 3 8 6 17 23 Швеція 3 6 0 9 24 Швейцарія 3 4 6 13 25 Данія 3 4 4 11 26 Хорватія 3 3 2 8 27 Іран 3 2 2 7 28 Сербія 3 1 5 9 29 Бельгія 3 1 3 7 30 Болгарія 3 1 2 6 31 Словенія 3 1 1 5 32 Узбекистан 3 0 2 5 33 Грузія 2 5 1 8 34 Тайбей 2 4 6 12 35 Туреччина 2 2 9 13 36 Греція 2 1 1 4 36 Уганда 2 1 1 4 38 Еквадор 2 1 0 3 39 Ірландія 2 0 2 4 39 Ізраїль 2 0 2 4 41 Катар 2 0 1 3 42 Багами 2 0 0 2 42 Косово 2 0 0 2 44 Україна 1 6 12 19 45 Білорусь Реклама 1 3 3 7 46 Румунія 1 3 0 4 46 Венесуела 1 3 0 4 48 Індія 1 2 4 7 49 Гонконг 1 2 3 6 50 Філіппіни 1 2 1 4 50 Словаччина 1 2 1 4 52 ПАР 1 2 0 3 53 Австрія 1 1 5 7 54 Єгипет 1 1 4 6 55 Індонезія 1 1 3 5 56 Ефіопія 1 1 2 4 56 Португалія 1 1 2 4 58 Туніс 1 1 0 2 59 Естонія 1 0 1 2 59 Фіджі 1 0 1 2 59 Латвія 1 0 1 2 59 Таїланд 1 0 1 2 63 Бермуди 1 0 0 1 63 Марокко 1 0 0 1 63 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 66 Колумбія 0 4 1 5 67 Азербайджан 0 3 4 7 68 Домініканська республіка 0 3 2 5 69 Вірменія 0 2 2 4 70 Киргизстан 0 2 1 3 71 Монголія 0 1 3 4 72 Аргентина 0 1 2 3 72 Сан-Марино 0 1 2 3 74 Йорданія 0 1 1 2 74 Малайзія 0 1 1 2 74 Нігерія 0 1 1 2 77 Бахрейн 0 1 0 1 77 Саудівська Аравія 0 1 0 1 77 Литва 0 1 0 1 77 Північна Македонія 0 1 0 1 77 Намібія 0 1 0 1 77 Туркменістан 0 1 0 1 83 Казахстан 0 0 8 8 84 Мексика 0 0 4 4 85 Фінляндія 0 0 2 2 86 Ботсвана 0 0 1 1 86 Буркіна-Фасо 0 0 1 1 86 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 86 Гана 0 0 1 1 86 Гренада 0 0 1 1 86 Кувейт 0 0 1 1 86 Молдова 0 0 1 1 86 Сирія 0 0 1 1