Україна випередила Білорусь, але нижче Уганди: підсумковий медальний залік Олімпіади-2020

Україна зайняла 44-е місце в загальному медальному заліку Токіо / Фото: REUTERS
Всього на Олімпіаді-2020 розіграли 339 комплектів нагород в 33 видах спорту чотири з них – карате, скелелазіння, серфінг, скейтбординг – вперше були представлені на Олімпіаді.
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Україна завершила Олімпіаду-2020 на 44-му місці. У нашому активі всього одна золота медаль Жана Беленюка, шість срібних і 12 бронзових медалей.
За кількістю медалей (19 нагород) Україна зайняла 16-е місце серед 86 країн, хто завоював хоча б одну нагороду.
Підсумковий медальний залік Олімпіади-2020
|М
|Країна
|всього
|1
США
|39
|41
|33
|113
|2
Китай
|38
|32
|18
|88
|3
Японія
|27
|14
|17
|58
|4
Велика Британія
|22
|21
|22
|65
|5
РОК
|20
|28
|23
|71
|6
Австралія
|17
|7
|22
|46
|7
Нідерланди
|10
|12
|14
|36
|8
Франція
|10
|12
|11
|33
|9
Німеччина
|10
|11
|16
|37
|10
Італія
|10
|10
|20
|40
|11
Канада
|7
|6
|11
|24
|12
Бразилія
|7
|6
|8
|21
|13
Нова Зеландія
|7
|6
|7
|20
|14
Куба
|7
|3
|5
|15
|15
Угорщина
|6
|7
|7
|20
|16
Корея
|6
|4
|10
|20
|17
Польща
|4
|5
|5
|14
|18
Чехія
|4
|4
|3
|11
|19
Кенія
|4
|4
|2
|10
|20
Норвегія
|4
|2
|2
|8
|21
Ямайка
|4
|1
|4
|9
|22
Іспанія
|3
|8
|6
|17
|23
Швеція
|3
|6
|0
|9
|24
Швейцарія
|3
|4
|6
|13
|25
Данія
|3
|4
|4
|11
|26
Хорватія
|3
|3
|2
|8
|27
Іран
|3
|2
|2
|7
|28
Сербія
|3
|1
|5
|9
|29
Бельгія
|3
|1
|3
|7
|30
Болгарія
|3
|1
|2
|6
|31
Словенія
|3
|1
|1
|5
|32
Узбекистан
|3
|0
|2
|5
|33
Грузія
|2
|5
|1
|8
|34
Тайбей
|2
|4
|6
|12
|35
Туреччина
|2
|2
|9
|13
|36
Греція
|2
|1
|1
|4
|36
Уганда
|2
|1
|1
|4
|38
Еквадор
|2
|1
|0
|3
|39
Ірландія
|2
|0
|2
|4
|39
Ізраїль
|2
|0
|2
|4
|41
Катар
|2
|0
|1
|3
|42
Багами
|2
|0
|0
|2
|42
Косово
|2
|0
|0
|2
|44
Україна
|1
|6
|12
|19
|45
Білорусь
|1
|3
|3
|7
|46
Румунія
|1
|3
|0
|4
|46
Венесуела
|1
|3
|0
|4
|48
Індія
|1
|2
|4
|7
|49
Гонконг
|1
|2
|3
|6
|50
Філіппіни
|1
|2
|1
|4
|50
Словаччина
|1
|2
|1
|4
|52
ПАР
|1
|2
|0
|3
|53
Австрія
|1
|1
|5
|7
|54
Єгипет
|1
|1
|4
|6
|55
Індонезія
|1
|1
|3
|5
|56
Ефіопія
|1
|1
|2
|4
|56
Португалія
|1
|1
|2
|4
|58
Туніс
|1
|1
|0
|2
|59
Естонія
|1
|0
|1
|2
|59
Фіджі
|1
|0
|1
|2
|59
Латвія
|1
|0
|1
|2
|59
Таїланд
|1
|0
|1
|2
|63
Бермуди
|1
|0
|0
|1
|63
Марокко
|1
|0
|0
|1
|63
Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|66
Колумбія
|0
|4
|1
|5
|67
Азербайджан
|0
|3
|4
|7
|68
Домініканська республіка
|0
|3
|2
|5
|69
Вірменія
|0
|2
|2
|4
|70
Киргизстан
|0
|2
|1
|3
|71
Монголія
|0
|1
|3
|4
|72
Аргентина
|0
|1
|2
|3
|72
Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|74
Йорданія
|0
|1
|1
|2
|74
Малайзія
|0
|1
|1
|2
|74
Нігерія
|0
|1
|1
|2
|77
Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|77
Саудівська Аравія
|0
|1
|0
|1
|77
Литва
|0
|1
|0
|1
|77
Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|77
Намібія
|0
|1
|0
|1
|77
Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|83
Казахстан
|0
|0
|8
|8
|84
Мексика
|0
|0
|4
|4
|85
Фінляндія
|0
|0
|2
|2
|86
Ботсвана
|0
|0
|1
|1
|86
Буркіна-Фасо
|0
|0
|1
|1
|86
Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|86
Гана
|0
|0
|1
|1
|86
Гренада
|0
|0
|1
|1
|86
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|86
Молдова
|0
|0
|1
|1
|86
Сирія
|0
|0
|1
|1
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