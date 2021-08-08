Украина опередила Беларусь, но ниже Уганды: итоговый медальный зачет Олимпиады-2020

Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете Токио / Фото: REUTERS
Всего на Олимпиаде-2020 разыграли 339 комплектов наград в 33 видах спорта четыре из них – карате, скалолазание, серфинг, скейтбординг – впервые были представлены на Олимпиаде.
Читайте также: Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио
Украина завершила Олимпиаду-2020 на 44-м месте. В нашем активе всего одна золотая медаль Жана Беленюка, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей.
По количеству медалей (19 наград) Украина заняла 16-е место среди 86 стран, кто завоевал хотя бы одну награду.
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2020
|М
|Страна
|Всего
|1
США
|39
|41
|33
|113
|2
Китай
|38
|32
|18
|88
|3
Япония
|27
|14
|17
|58
|4
Великобритания
|22
|21
|22
|65
|5
РОК
|20
|28
|23
|71
|6
Австралия
|17
|7
|22
|46
|7
Нидерланды
|10
|12
|14
|36
|8
Франция
|10
|12
|11
|33
|9
Германия
|10
|11
|16
|37
|10
Италия
|10
|10
|20
|40
|11
Канада
|7
|6
|11
|24
|12
Бразилия
|7
|6
|8
|21
|13
Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|14
Куба
|7
|3
|5
|15
|15
Венгрия
|6
|7
|7
|20
|16
Корея
|6
|4
|10
|20
|17
Польша
|4
|5
|5
|14
|18
Чехия
|4
|4
|3
|11
|19
Кения
|4
|4
|2
|10
|20
Норвегия
|4
|2
|2
|8
|21
Ямайка
|4
|1
|4
|9
|22
Испания
|3
|8
|6
|17
|23
Швеция
|3
|6
|0
|9
|24
Швейцария
|3
|4
|6
|13
|25
Дания
|3
|4
|4
|11
|26
Хорватия
|3
|3
|2
|8
|27
Иран
|3
|2
|2
|7
|28
Сербия
|3
|1
|5
|9
|29
Бельгия
|3
|1
|3
|7
|30
Болгария
|3
|1
|2
|6
|31
Словения
|3
|1
|1
|5
|32
Узбекистан
|3
|0
|2
|5
|33
Грузия
|2
|5
|1
|8
|34
Тайбэй
|2
|4
|6
|12
|35
Турция
|2
|2
|9
|13
|36
Греция
|2
|1
|1
|4
|36
Уганда
|2
|1
|1
|4
|38
Эквадор
|2
|1
|0
|3
|39
Ирландия
|2
|0
|2
|4
|39
Израиль
|2
|0
|2
|4
|41
Катар
|2
|0
|1
|3
|42
Багамы
|2
|0
|0
|2
|42
Косово
|2
|0
|0
|2
|44
Украина
|1
|6
|12
|19
|45
Беларусь
|1
|3
|3
|7
|46
Румыния
|1
|3
|0
|4
|46
Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|48
Индия
|1
|2
|4
|7
|49
Гонконг
|1
|2
|3
|6
|50
Филиппины
|1
|2
|1
|4
|50
Словакия
|1
|2
|1
|4
|52
ЮАР
|1
|2
|0
|3
|53
Австрия
|1
|1
|5
|7
|54
Египет
|1
|1
|4
|6
|55
Индонезия
|1
|1
|3
|5
|56
Эфиопия
|1
|1
|2
|4
|56
Португалия
|1
|1
|2
|4
|58
Тунис
|1
|1
|0
|2
|59
Эстония
|1
|0
|1
|2
|59
Фиджи
|1
|0
|1
|2
|59
Латвия
|1
|0
|1
|2
|59
Таиланд
|1
|0
|1
|2
|63
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|63
Марокко
|1
|0
|0
|1
|63
Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|66
Колумбия
|0
|4
|1
|5
|67
Азербайджан
|0
|3
|4
|7
|68
Доминиканская Республика
|0
|3
|2
|5
|69
Армения
|0
|2
|2
|4
|70
Кыргызстан
|0
|2
|1
|3
|71
Монголия
|0
|1
|3
|4
|72
Аргентина
|0
|1
|2
|3
|72
Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|74
Иордания
|0
|1
|1
|2
|74
Малайзия
|0
|1
|1
|2
|74
Нигерия
|0
|1
|1
|2
|77
Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|77
Саудовская Аравия
|0
|1
|0
|1
|77
Литва
|0
|1
|0
|1
|77
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|77
Намибия
|0
|1
|0
|1
|77
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|83
Казахстан
|0
|0
|8
|8
|84
Мексика
|0
|0
|4
|4
|85
Финляндия
|0
|0
|2
|2
|86
Ботсвана
|0
|0
|1
|1
|86
Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|86
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|86
Гана
|0
|0
|1
|1
|86
Гренада
|0
|0
|1
|1
|86
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|86
Молдова
|0
|0
|1
|1
|86
Сирия
|0
|0
|1
|1
Новости на эту же тему: