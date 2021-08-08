Украина опередила Беларусь, но ниже Уганды: итоговый медальный зачет Олимпиады-2020

Олимпийские игры в Токио завершены! Победителем Игра стала команда США, завоевавшая в Японии 113 медалей, 39 из них – золотые. Украина завершила Игры на 44-м месте

Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете Токио / Фото: REUTERS

Всего на Олимпиаде-2020 разыграли 339 комплектов наград в 33 видах спорта четыре из них – карате, скалолазание, серфинг, скейтбординг – впервые были представлены на Олимпиаде.

Читайте также: Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

Украина завершила Олимпиаду-2020 на 44-м месте. В нашем активе всего одна золотая медаль Жана Беленюка, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей.

По количеству медалей (19 наград) Украина заняла 16-е место среди 86 стран, кто завоевал хотя бы одну награду.

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2020

М Страна Всего 1 США 39 41 33 113 2 Китай 38 32 18 88 3 Япония 27 14 17 58 4 Великобритания 22 21 22 65 5 РОК 20 28 23 71 6 Австралия 17 7 22 46 7 Нидерланды 10 12 14 36 8 Франция 10 12 11 33 9 Германия 10 11 16 37 10 Италия 10 10 20 40 11 Канада 7 6 11 24 12 Бразилия 7 6 8 21 13 Новая Зеландия 7 6 7 20 14 Куба 7 3 5 15 15 Венгрия 6 7 7 20 16 Корея 6 4 10 20 17 Польша 4 5 5 14 18 Чехия 4 4 3 11 19 Кения 4 4 2 10 20 Норвегия 4 2 2 8 21 Ямайка 4 1 4 9 22 Испания 3 8 6 17 23 Швеция 3 6 0 9 24 Швейцария 3 4 6 13 25 Дания 3 4 4 11 26 Хорватия 3 3 2 8 27 Иран 3 2 2 7 28 Сербия 3 1 5 9 29 Бельгия 3 1 3 7 30 Болгария 3 1 2 6 31 Словения 3 1 1 5 32 Узбекистан 3 0 2 5 33 Грузия 2 5 1 8 34 Тайбэй 2 4 6 12 35 Турция 2 2 9 13 36 Греция 2 1 1 4 36 Уганда 2 1 1 4 38 Эквадор 2 1 0 3 39 Ирландия 2 0 2 4 39 Израиль 2 0 2 4 41 Катар 2 0 1 3 42 Багамы 2 0 0 2 42 Косово 2 0 0 2 44 Украина 1 6 12 19 45 Беларусь Реклама 1 3 3 7 46 Румыния 1 3 0 4 46 Венесуэла 1 3 0 4 48 Индия 1 2 4 7 49 Гонконг 1 2 3 6 50 Филиппины 1 2 1 4 50 Словакия 1 2 1 4 52 ЮАР 1 2 0 3 53 Австрия 1 1 5 7 54 Египет 1 1 4 6 55 Индонезия 1 1 3 5 56 Эфиопия 1 1 2 4 56 Португалия 1 1 2 4 58 Тунис 1 1 0 2 59 Эстония 1 0 1 2 59 Фиджи 1 0 1 2 59 Латвия 1 0 1 2 59 Таиланд 1 0 1 2 63 Бермуды 1 0 0 1 63 Марокко 1 0 0 1 63 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 66 Колумбия 0 4 1 5 67 Азербайджан 0 3 4 7 68 Доминиканская Республика 0 3 2 5 69 Армения 0 2 2 4 70 Кыргызстан 0 2 1 3 71 Монголия 0 1 3 4 72 Аргентина 0 1 2 3 72 Сан-Марино 0 1 2 3 74 Иордания 0 1 1 2 74 Малайзия 0 1 1 2 74 Нигерия 0 1 1 2 77 Бахрейн 0 1 0 1 77 Саудовская Аравия 0 1 0 1 77 Литва 0 1 0 1 77 Северная Македония 0 1 0 1 77 Намибия 0 1 0 1 77 Туркменистан 0 1 0 1 83 Казахстан 0 0 8 8 84 Мексика 0 0 4 4 85 Финляндия 0 0 2 2 86 Ботсвана 0 0 1 1 86 Буркина-Фасо 0 0 1 1 86 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1 86 Гана 0 0 1 1 86 Гренада 0 0 1 1 86 Кувейт 0 0 1 1 86 Молдова 0 0 1 1 86 Сирия 0 0 1 1