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Україна на Олімпіади-2020: склад і цікаві факти

19 липня, 13:08

Олександр Трикіша

На Олімпійських іграх в Токіо Україну представлять 157 спортсменів, більшість з них – дівчата. Наш найстарший атлет Олександр Ситковский виступить на своїй четвертій Олімпіаді

Склад України на Олімпіаду в Токіо / Фото: Instagram

23 липня в Токіо стартує Олімпіади-2020. Україна представить 157 спортсменів. Більшу частину збірної України на Олімпіаді в Токіо представляють дівчата – 90 спортсменок. Чоловіків на Іграх буде 67.

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Спочатку наших атлетів мала поїхати на одного більше, але тенісистка Марта Костюк знялася зі змагань через травму.

Також не зможе виступити в Токіо чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобо, але замість неї в Японію поїхала Тетяна Кіт. На жаль, через проблеми з допінгом на Олімпіаді-2020 в Токіо не виступлять гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак і боксер Євген Барабанов.

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Найстаршим представником України на Олімпіаді-2020 буде марафонець Олександр Ситковский . Для 43-річного легкоатлета ці Ігри стануть четвертими в кар'єрі, а кращий результат він продемонстрував в Лондоні-2012, де став 12-м. А ось в жіночих змаганнях найбільше досвіду у дискоболки Наталії Семенової. 39-річна атлетка виступить на п'ятій Олімпіаді в кар'єрі! Кращий результат вона продемонструвала Пекіні-2008 -14-е місце.

А звання наймолодшого спортсмена збірної України застовпив за собою 15-річний стрибун у воду Олексій Середа. Незважаючи на юний вік, він уже є дворазовим чемпіоном Європи і може поборотися за нагороди Олімпійських ігор. Трохи старша за нього Дарина Дуда – нашої гімнастці лише в листопаді виповниться 18.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ОЛІМПІАДУ-2020

СпортсменДата народженняВид програми
БАДМІНТОН
Чоловіки
1Почтарьов Артем24.07.1993особисті
Жінки
2Улітіна Марія05.11.1991особисті
БОКС
Чоловіки
3Буценко Микола20.06.1991до 57 кг
4Харциз Ярослав07.05.1997до 63 кг
5Хижняк Олександр03.08.1995до 75 кг
6Рогава Цотне02.05.1993понад 91 кг
Жінки
7Лисенко Анна22.12.1991до 69 кг
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
Чоловіки
8Михайлов Василь24.06.1995до 74 кг
9Хоцянівський Олександр20.07.1990до 125 кг
Жінки
10Лівач Оксана14.05.1997до 50 кг
11Тетяна Кіт05.09.1994до 57 кг
12Коляденко Ірина28.08.1998до 62 кг
13Черкасова Алла05.05.1989до 68 кг
14Белінська Алла08.10.1995до 76 кг
БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
Чоловіки
15Теміров Ленур01.01.1990до 60 кг
16Насібов Парвіз18.08.1998до 67 кг
17Беленюк Жан24.01.1991до 87кг
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Жінки
18Деха Ірина14.05.199676 кг
19Конотоп Каміла23.03.200155 кг
ВЕЛОСИПЕДНИЙ CПOPT (МАУНТЕНБАЙК)
Жінки
20Беломоіна Яна02.11.1992крос-кантрі
ВЕЛОСИПЕДНИЙ CПOPT (TPEK)
Жінки
21Старікова Олена22.04.1996спринт; кейрінг
22Басова Любов16.07.1988командний спринт
(трек)
ВЕЛОСИПЕДНИЙ CПOPT (ШОСЕ)
Чоловіки
23Будяк Анатолій29.09.1995групова гонка
Жінки
24Кононенко Валерія14.05.1990групова гонка
ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНЕ
Чоловіки
25Хмара Iгop18.03.19902x л/в
26Ковальов Станіслав20.08.19912x л/в
ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
Чоловіки
27Алтухов Павло23.12.1995С1 1000 м
28Вандюк Юрій07.05.1994C2 1000 м
29Янчук Дмитро14.11.1992C2 1000 м
Жінки
30Лузан Людмила27.03.1997C2 500 м
31Четверікова Анастасія13.04.1998C2 500 м
32Повх Марія08.01.1989K4 500 м
33Тодорова Анастасія10.12.1993K4 500 м
34Кічасова-Скорик Марія20.07.1993K4 500 м
35Кукліновська Людмила04.01.1998K2 500 м
36Юрійчук Юлія01.07.1998K4 500 м
ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ
Жінки
37Ус Вікторія29.04.1993К1; C1
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
Чоловіки
38Радівілов Ігор19.10.1992команда
39Пахнюк Петро26.11.1991команда
40Юденков Євген10.04.1993команда
41Ковтун Ілля10.08.2003команда
Жінки
42Варінська Діана22.03.2001багатоборство
ГIMHACTИKA ХУДОЖНЯ
Жінки
43Онопрієнко Вікторія18.10.2003індивідуальні вправи
44Погранична Христина13.05.2003індивідуальні вправи
45Возняк Анастасія09.12.1998групові вправи
46Мелещук Єва29.09.2001групові вправи
47Боднарчук Маріола23.03.2002групові вправи
48Височанська Марія10.09.2002групові вправи
49Дуда Дарина29.11.2003групові вправи
ДЗЮДО
Чоловіки
50Лесюк Артем30.11.1996до 60 кг
51Зантарая Георгій21.10.1987до 66 кг
52Ньябалі Кеджау08.07.1990до 90 кг
53Хаммо Яків11.06.1994понад 100 кг
Жінки
54Білодід Дар’я10.10.2000до 48 кг
55Каланіна Єлизавета01.02.1995понад 78 кг
56Турчин Анастасія03.01.1995до 78 кг
KAPATE
Чоловіки
57Горуна Станіслав01.03.1989куміте 75 кг
Жінки
58Терлюга Анжеліка27.03.1992куміте 55 кг
59Серьогіна Аніта16.01.1990куміте 61 кг
КІННИЙ CПOPT
Чоловіки
60Продан Олександр27.03.1998конкур
Жінки
61Логутенкова Інна19.10.1986виїздка
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки
62Проценко Андрій20.05.1988висота
63Піскунов Гліб25.11.1998молот
64Кохан Михайло22.01.2001молот
65Городиський Богдан-Іван18.05.1994марафон
66Нижник Микола26.07.1995марафон
67Сітковський Олександр09.06.1978марафон
68Забуженко Едуард18.04.199820 км с/х
69Лосєв Іван26.01.198620 км с/х
70Главан Iгop25.09.1990с/х
71Закальницький Мар'ян19.08.199450 км с/х
72Банзерук Іван09.02.199050 км с/х
73Нестеренко Микита15.04.1991диск
74Гаврилюк Михайло19.01.1999молот
75Коваленко Назар09.02.1987с/х
76Мусієнко Iгop22.08.1993ядро
77Погорілко Олександр16.04.20004x400 м мікс
78Барабанов Микита25.05.20014x400 м мікс
79Даниленко Данило10.10.19944x400 м мікс
(запасний)
80Мазур Владислав21.11.1996довжина
81Смелик Сергій19.04.1987200 м
Жінки
82Магучіх Ярослава19.09.2001висота
83Левченко Юлія28.11.1997висота
84Геращенко Ірина10.03.1995висота
85Бех-Романчук Марина18.07.1995довжина
86Саладуха Ольга04.06.1983потрійний
87Климець Ірина04.10.1994молот
88Новожилова Ірина07.01.1986молот
89Рижикова (Ярощук) Анна24.11.1989400 м з/б
90Ткачук Вікторія08.11.1994400 м
91Мельник Тетяна02.04.19954x400 м;
4x400 м мікс
92Климюк Катерина02.06. 19954x400 м;
4x400 м мікс
93Бризгіна Анастасія09.01.1998400 м
94Прокоф'єва Євгенія05.06.1995марафон
95Михайлова Дар'я29.04.1989марафон
96Оляновська Людмила20.02.1993с/х
97Сахарук (Філюк) Марія14.10.1995с/х
98Килипко Марина10.11.1995жердина
99Голодна Ольга14.11.1991ядро
100Калюжна Вікторія11.07.199410 000 м
101Шевчук Ганна18.07.199620 км с/х
102Пироженко-Чорномаз Наталія23.01.19974x400 м
103Семенова Наталія07.07.1982диск
104Гладійчук Яна21.05.1993жердина
105Стребкова Наталія06.03.19953000 м з/п
106Миколенко Марія04.04.1994400 м з/б
107Логвиненко Аліна18.07. 19904x400
4x400 м мікс
108Качур Яна13.01.19974x400 м;
4x400 м мікс
ПЛАВАННЯ
Чоловіки
109Бухов Владислав05.07.200250 м в/с
110Кесіль Денис26.10.2000200 м батерфляй
111Романчук Михайло07.08.19961500 м в/с; 800 м в/с
112Трояновський Ігор09.08.2002200 м батерфляй
113Фролов Сергій14.04.19921500 м в/с; 800 м в/с
114Шевцов Сергій29.06.1998100 м в/с
Жінки
115Зевіна Дарина01.09.1994200 м на спині
116Панчішко Кристина03.06.199810 000 м
СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
Жінки
117Савчук Анастасія02.03.1996група; дует
118Федіна Марта01.02.2002група; дует
119Яхно Слизавета04.06.1998гpyпa
120Алексіїва Владислава29.05.2001гpyпa
121Алексіїва Марина29.05.2001гpyпa
122Сидоренко Ксенія02.07.1986гpyпa
123Резнік Катерина20.11.1995група
124Шинкаренко Аліна14.11.1998група
125Гришко Вероніка31.08.2000група
СТРІЛЬБА З ЛУКА
Чоловіки
126Гунбін Олексій08.11.1992особисті
Жінки
127Марченко Вероніка03.04.1993команда
128Павлова Анастасія09.02.1995команда
129Січенікова Лідія03.02.1993команда
СТРІЛЬБА КУЛЬOBA
Чоловіки
130Коростильов Павло05.11.1997ПП-3
131Омельчук Олег07.06.1983ПП-3
132Царьков Олег22.03.1988МГ-б
133Куліш Сергій17.04.1993MП-8
Жінки
134Костевич Олена14.04.1985MП-5
СТРІЛЬБА СТЕНДОВА
Жінки
135Маловічко Ірина06.12.1993особисті
СТРИБКИ НА БАТУТІ
Чоловіки
136Просторов Микола18.12.1994індивідуальні
вправи
СТРИБКИ В ВОДУ
Чоловіки
137Середа Олексій25.12.2005вишка 10 м;
вишка синхрон.
138Сербін Олег11.08.2001вишка 10 м;
вишка синхрон.
139Колодій Олег16.03.1993трамплін 3 м
Жінки
140Кесарь Вікторія11.08.1993трамплін 3 м
141Письменська Анна12.03.1991трамплін 3 м
142Лискун Софія07.02.2002
СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО
Чоловіки
143Тимощенко Павло13.10.1986індивідуальні
вправи
TEHІС
Жінки
144Світоліна Еліна12.09.1994одиночні
145Ястремська Даяна15.05.2000одиночні
146Кіченок Людмила20.07.1992одиночні
147Кіченок Надія20.07.1992одиночні
TEHIC НАСТІЛЬНИЙ
Чоловіки
148Koy Лей20.11.1982особисті
Жінки
149Песоцька Маргарита09.08.1991особисті
150Гапонова Ганна28.10.1985особисті
ТРИАТЛОН
Жінки
151Єлістратова Юлія15.02.1988особистий залік
ФЕХТУВАННЯ
Чоловіки
152Нікішин Богдан29.05.1980шпага командні
153Рейзлін Iгop07.02.1984шпагакомандні
154Свічкар Роман18.06.1993шпага командні
155Герей Анатолій31.03.1989шпага командні
Жінки
156Харлан Ольга04.09.1990шабля особисті
157Кривицька Олена23.02.1987шпага особисті

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Джерело: Сегодня|Спорт

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