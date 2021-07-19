Україна на Олімпіади-2020: склад і цікаві факти

На Олімпійських іграх в Токіо Україну представлять 157 спортсменів, більшість з них – дівчата. Наш найстарший атлет Олександр Ситковский виступить на своїй четвертій Олімпіаді

Склад України на Олімпіаду в Токіо / Фото: Instagram

23 липня в Токіо стартує Олімпіади-2020. Україна представить 157 спортсменів. Більшу частину збірної України на Олімпіаді в Токіо представляють дівчата – 90 спортсменок. Чоловіків на Іграх буде 67.

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Спочатку наших атлетів мала поїхати на одного більше, але тенісистка Марта Костюк знялася зі змагань через травму.

Також не зможе виступити в Токіо чемпіонка Європи-2021 серед молоді Аліна Грушина-Акобо, але замість неї в Японію поїхала Тетяна Кіт. На жаль, через проблеми з допінгом на Олімпіаді-2020 в Токіо не виступлять гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак і боксер Євген Барабанов.

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Найстаршим представником України на Олімпіаді-2020 буде марафонець Олександр Ситковский . Для 43-річного легкоатлета ці Ігри стануть четвертими в кар'єрі, а кращий результат він продемонстрував в Лондоні-2012, де став 12-м. А ось в жіночих змаганнях найбільше досвіду у дискоболки Наталії Семенової. 39-річна атлетка виступить на п'ятій Олімпіаді в кар'єрі! Кращий результат вона продемонструвала Пекіні-2008 -14-е місце.

А звання наймолодшого спортсмена збірної України застовпив за собою 15-річний стрибун у воду Олексій Середа. Незважаючи на юний вік, він уже є дворазовим чемпіоном Європи і може поборотися за нагороди Олімпійських ігор. Трохи старша за нього Дарина Дуда – нашої гімнастці лише в листопаді виповниться 18.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ОЛІМПІАДУ-2020

№ Спортсмен Дата народження Вид програми БАДМІНТОН Чоловіки 1 Почтарьов Артем 24.07.1993 особисті Жінки 2 Улітіна Марія 05.11.1991 особисті БОКС Чоловіки 3 Буценко Микола 20.06.1991 до 57 кг 4 Харциз Ярослав 07.05.1997 до 63 кг 5 Хижняк Олександр 03.08.1995 до 75 кг 6 Рогава Цотне 02.05.1993 понад 91 кг Жінки 7 Лисенко Анна 22.12.1991 до 69 кг БОРОТЬБА ВІЛЬНА Чоловіки 8 Михайлов Василь 24.06.1995 до 74 кг 9 Хоцянівський Олександр 20.07.1990 до 125 кг Жінки 10 Лівач Оксана 14.05.1997 до 50 кг 11 Тетяна Кіт 05.09.1994 до 57 кг 12 Коляденко Ірина 28.08.1998 до 62 кг 13 Черкасова Алла 05.05.1989 до 68 кг 14 Белінська Алла 08.10.1995 до 76 кг БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА Чоловіки 15 Теміров Ленур 01.01.1990 до 60 кг 16 Насібов Парвіз 18.08.1998 до 67 кг 17 Беленюк Жан 24.01.1991 до 87кг ВАЖКА АТЛЕТИКА Жінки 18 Деха Ірина 14.05.1996 76 кг 19 Конотоп Каміла 23.03.2001 55 кг ВЕЛОСИПЕДНИЙ CПOPT (МАУНТЕНБАЙК) Жінки 20 Беломоіна Яна 02.11.1992 крос-кантрі ВЕЛОСИПЕДНИЙ CПOPT (TPEK) Жінки 21 Старікова Олена 22.04.1996 спринт; кейрінг 22 Басова Любов 16.07.1988 командний спринт

(трек) ВЕЛОСИПЕДНИЙ CПOPT (ШОСЕ) Чоловіки 23 Будяк Анатолій 29.09.1995 групова гонка Жінки 24 Кононенко Валерія 14.05.1990 групова гонка ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНЕ Чоловіки 25 Хмара Iгop 18.03.1990 2x л/в 26 Ковальов Станіслав 20.08.1991 2x л/в ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ Чоловіки 27 Алтухов Павло 23.12.1995 С1 1000 м 28 Вандюк Юрій 07.05.1994 C2 1000 м 29 Янчук Дмитро 14.11.1992 C2 1000 м Жінки 30 Лузан Людмила 27.03.1997 C2 500 м 31 Четверікова Анастасія 13.04.1998 C2 500 м 32 Повх Марія 08.01.1989 K4 500 м 33 Тодорова Анастасія 10.12.1993 K4 500 м 34 Кічасова-Скорик Марія 20.07.1993 K4 500 м 35 Кукліновська Людмила 04.01.1998 K2 500 м 36 Юрійчук Юлія 01.07.1998 K4 500 м ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ Жінки 37 Ус Вікторія 29.04.1993 К1; C1 ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА Чоловіки 38 Радівілов Ігор 19.10.1992 команда 39 Пахнюк Петро 26.11.1991 команда 40 Юденков Євген 10.04.1993 команда 41 Ковтун Ілля 10.08.2003 команда Жінки 42 Варінська Діана 22.03.2001 багатоборство ГIMHACTИKA ХУДОЖНЯ Жінки 43 Онопрієнко Вікторія 18.10.2003 індивідуальні вправи 44 Погранична Христина 13.05.2003 індивідуальні вправи 45 Возняк Анастасія 09.12.1998 групові вправи 46 Мелещук Єва 29.09.2001 групові вправи 47 Боднарчук Маріола 23.03.2002 групові вправи 48 Височанська Марія 10.09.2002 групові вправи 49 Дуда Дарина 29.11.2003 групові вправи ДЗЮДО Чоловіки 50 Лесюк Артем 30.11.1996 до 60 кг 51 Зантарая Георгій 21.10.1987 до 66 кг 52 Ньябалі Кеджау 08.07.1990 до 90 кг 53 Хаммо Яків 11.06.1994 понад 100 кг Жінки 54 Білодід Дар’я 10.10.2000 до 48 кг 55 Каланіна Єлизавета 01.02.1995 понад 78 кг 56 Турчин Анастасія 03.01.1995 до 78 кг KAPATE Чоловіки 57 Горуна Станіслав 01.03.1989 куміте 75 кг Жінки 58 Терлюга Анжеліка 27.03.1992 куміте 55 кг 59 Серьогіна Аніта 16.01.1990 куміте 61 кг КІННИЙ CПOPT Чоловіки 60 Продан Олександр 27.03.1998 конкур Жінки 61 Логутенкова Інна 19.10.1986 виїздка ЛЕГКА АТЛЕТИКА Чоловіки 62 Проценко Андрій 20.05.1988 висота 63 Піскунов Гліб 25.11.1998 молот 64 Кохан Михайло 22.01.2001 молот 65 Городиський Богдан-Іван 18.05.1994 марафон 66 Нижник Микола 26.07.1995 марафон 67 Сітковський Олександр 09.06.1978 марафон 68 Забуженко Едуард 18.04.1998 20 км с/х 69 Лосєв Іван 26.01.1986 20 км с/х 70 Главан Iгop 25.09.1990 с/х 71 Закальницький Мар'ян 19.08.1994 50 км с/х 72 Банзерук Іван 09.02.1990 50 км с/х 73 Нестеренко Микита 15.04.1991 диск 74 Гаврилюк Михайло 19.01.1999 молот 75 Коваленко Назар 09.02.1987 с/х 76 Мусієнко Iгop 22.08.1993 ядро 77 Погорілко Олександр 16.04.2000 4x400 м мікс 78 Барабанов Микита 25.05.2001 4x400 м мікс 79 Даниленко Данило 10.10.1994 4x400 м мікс

(запасний) 80 Мазур Владислав 21.11.1996 довжина 81 Смелик Сергій 19.04.1987 200 м Жінки 82 Магучіх Ярослава 19.09.2001 висота 83 Левченко Юлія 28.11.1997 висота 84 Геращенко Ірина 10.03.1995 висота 85 Бех-Романчук Марина 18.07.1995 довжина 86 Саладуха Ольга 04.06.1983 потрійний 87 Климець Ірина 04.10.1994 молот 88 Новожилова Ірина 07.01.1986 молот 89 Рижикова (Ярощук) Анна 24.11.1989 400 м з/б 90 Ткачук Вікторія 08.11.1994 400 м 91 Мельник Тетяна 02.04.1995 4x400 м;

4x400 м мікс 92 Климюк Катерина 02.06. 1995 4x400 м;

4x400 м мікс 93 Бризгіна Анастасія 09.01.1998 400 м 94 Прокоф'єва Євгенія 05.06.1995 марафон 95 Михайлова Дар'я 29.04.1989 марафон 96 Оляновська Людмила 20.02.1993 с/х 97 Сахарук (Філюк) Марія 14.10.1995 с/х 98 Килипко Марина 10.11.1995 жердина 99 Голодна Ольга 14.11.1991 ядро 100 Калюжна Вікторія 11.07.1994 10 000 м 101 Шевчук Ганна 18.07.1996 20 км с/х 102 Пироженко-Чорномаз Наталія 23.01.1997 4x400 м 103 Семенова Наталія 07.07.1982 диск 104 Гладійчук Яна 21.05.1993 жердина 105 Стребкова Наталія 06.03.1995 3000 м з/п 106 Миколенко Марія 04.04.1994 400 м з/б 107 Логвиненко Аліна 18.07. 1990 4x400

4x400 м мікс 108 Качур Яна 13.01.1997 4x400 м;

4x400 м мікс ПЛАВАННЯ Чоловіки 109 Бухов Владислав 05.07.2002 50 м в/с 110 Кесіль Денис 26.10.2000 200 м батерфляй 111 Романчук Михайло 07.08.1996 1500 м в/с; 800 м в/с 112 Трояновський Ігор 09.08.2002 200 м батерфляй 113 Фролов Сергій 14.04.1992 1500 м в/с; 800 м в/с 114 Шевцов Сергій 29.06.1998 100 м в/с Жінки 115 Зевіна Дарина 01.09.1994 200 м на спині 116 Панчішко Кристина 03.06.1998 10 000 м СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ Жінки 117 Савчук Анастасія 02.03.1996 група; дует 118 Федіна Марта 01.02.2002 група; дует 119 Яхно Слизавета 04.06.1998 гpyпa 120 Алексіїва Владислава 29.05.2001 гpyпa 121 Алексіїва Марина 29.05.2001 гpyпa 122 Сидоренко Ксенія 02.07.1986 гpyпa 123 Резнік Катерина 20.11.1995 група 124 Шинкаренко Аліна 14.11.1998 група 125 Гришко Вероніка 31.08.2000 група СТРІЛЬБА З ЛУКА Чоловіки 126 Гунбін Олексій 08.11.1992 особисті Жінки 127 Марченко Вероніка 03.04.1993 команда 128 Павлова Анастасія 09.02.1995 команда 129 Січенікова Лідія 03.02.1993 команда СТРІЛЬБА КУЛЬOBA Чоловіки 130 Коростильов Павло 05.11.1997 ПП-3 131 Омельчук Олег 07.06.1983 ПП-3 132 Царьков Олег 22.03.1988 МГ-б 133 Куліш Сергій 17.04.1993 MП-8 Жінки 134 Костевич Олена 14.04.1985 MП-5 СТРІЛЬБА СТЕНДОВА Жінки 135 Маловічко Ірина 06.12.1993 особисті СТРИБКИ НА БАТУТІ Чоловіки 136 Просторов Микола 18.12.1994 індивідуальні

вправи СТРИБКИ В ВОДУ Чоловіки 137 Середа Олексій 25.12.2005 вишка 10 м;

вишка синхрон. 138 Сербін Олег 11.08.2001 вишка 10 м;

вишка синхрон. 139 Колодій Олег 16.03.1993 трамплін 3 м Жінки 140 Кесарь Вікторія 11.08.1993 трамплін 3 м 141 Письменська Анна 12.03.1991 трамплін 3 м 142 Лискун Софія 07.02.2002 СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО Чоловіки 143 Тимощенко Павло 13.10.1986 індивідуальні

вправи TEHІС Жінки 144 Світоліна Еліна 12.09.1994 одиночні 145 Ястремська Даяна 15.05.2000 одиночні 146 Кіченок Людмила 20.07.1992 одиночні 147 Кіченок Надія 20.07.1992 одиночні TEHIC НАСТІЛЬНИЙ Чоловіки 148 Koy Лей 20.11.1982 особисті Жінки 149 Песоцька Маргарита 09.08.1991 особисті 150 Гапонова Ганна 28.10.1985 особисті ТРИАТЛОН Жінки 151 Єлістратова Юлія 15.02.1988 особистий залік ФЕХТУВАННЯ Чоловіки 152 Нікішин Богдан 29.05.1980 шпага командні 153 Рейзлін Iгop 07.02.1984 шпагакомандні 154 Свічкар Роман 18.06.1993 шпага командні 155 Герей Анатолій 31.03.1989 шпага командні Жінки 156 Харлан Ольга 04.09.1990 шабля особисті 157 Кривицька Олена 23.02.1987 шпага особисті