Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Украина на Олимпиаде-2020: состав и интересные факты

19 июля, 13:08

Александр Трикиша

На Олимпийских играх в Токио Украину представят 157 спортсменов, большинство из них – девушки. Наш самый возрастной атлет Александр Ситковский выступит на своей четвертой Олимпиаде

Состав Украины на Олимпиаду в Токио / Фото: Instagram

23 июля в Токио стартует Олимпиада-2020. Украину представит 157 спортсменов. Большую часть сборной Украины на Олимпиаде в Токио представляют девушки – 90 спортсменок. Мужчин на Играх будет 67.

Читайте также: Расписание Олимпийских игр в Токио

Изначально наших атлетов должно было поехать на одного больше, но теннисистка Марта Костюк снялась с соревнований из-за травмы.

Также не сможет выступить в Токио чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия, но вместо нее в Японию поехала Татьяна Кит. К сожалению, из-за проблем с допингом на Олимпиаде-20202 в Токио не выступят гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрий Чумак и боксер Евгений Барабанов.

Реклама

Самым возрастным представителем Украины на Олимпиаде-2020 будет марафонец Александр Ситковский. Для 43-летнего легкоатлета эти Игры станут четвертыми в карьере, а лучший результат он продемонстрировал в Лондоне-2012, где стал 12-м. А вот в женских соревнованиях больше всего опыта у дискоболки Натальи Семеновой. 39-летняя атлетка выступит на пятой Олимпиаде в карьере! Лучший результат она продемонстрировала Пекине-2008 -14-е место.

А звание самого молодого спортсмена сборной Украины застолбил за собой 15-летний прыгун в воду Алексей Середа. Несмотря на юный возраст, он уже является двукратным чемпионом Европы и может побороться за награды Олимпийских игр. Немного старше него Дарина Дуда – нашей гимнастке лишь в ноябре исполнится 18.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДУ-2020

СпортсменДата рождения Вид программы
БАДМИНТОН
Мужчины
1Почтарев Артем24.07.1993личные
Женщины
2Улитина Мария05.11.1991личные
БОКС
Мужчины
3Буценко Николай20.06.1991до 57 кг
4Харциз Ярослав07.05.1997до 63 кг
5Хижняк Александр03.08.1995до 75 кг
6Рогава Цотне02.05.1993более 91 кг
Женщины
7Лысенко Анна22.12.1991до 69 кг
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
Мужчины
8Михайлов Василий24.06.1995до 74 кг
9Хоцяновский Александр20.07.1990до 125 кг
Женщины
10Ливач Оксана14.05.1997до 50 кг
11Татьяна Кот05.09.1994до 57 кг
12Коляденко Ирина28.08.1998до 62 кг
13Черкасова Алла05.05.1989до 68 кг
14Белинская Алла08.10.1995до 76 кг
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
Мужчины
15Темиров Ленур01.01.1990до 60 кг
16Насибов Парвиз18.08.1998до 67 кг
17Беленюк Жан24.01.1991к 87кг
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины
18Деха Ирина14.05.199676 кг
19Конотоп Камила23.03.200155 кг
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ CПOPT (МАУНТЕНТАЙБ)
Женщины
20Беломоина Яна02.11.1992кросс-кантри
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ CПOPT (TPEK)
Женщины
21Старикова Елена22.04.1996спринт; кейринг
22Басова Любовь16.07.1988командный спринт
(Трек)
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ CПOPT (ШОССЕ)
Мужчины
23Будяк Анатолий29.09.1995групповая гонка
Женщины
24Кононенко Валерия14.05.1990групповая гонка
ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Мужчины
25Хмара Игорь18.03.19902x л/у
26Ковалев Станислав20.08.19912x л/у
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
Мужчины
27Алтухов Павел23.12.1995С1 1000 м
28Вандюк Юрий07.05.1994C2 1000 м
29Янчук Дмитрий14.11.1992C2 1000 м
Женщины
30Лузан Людмила27.03.1997C2 500 м
31Четверикова Анастасия13.04.1998C2 500 м
32Повх Мария08.01.1989K4 500 м
33Тодорова Анастасия10.12.1993K4 500 м
34Кичасова-Скорик Мария20.07.1993K4 500 м
35Куклиновская Людмила04.01.1998K2 500 м
36Юрийчук Юлия01.07.1998K4 500 м
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
Женщины
37Ус Виктория29.04.1993К1; C1
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Мужчины
38Радивилов Игорь19.10.1992команда
39Пахнюк Петр26.11.1991команда
40Юденков Евгений10.04.1993команда
41Ковтун Илья10.08.2003команда
Женщины
42Варинская Диана22.03.2001многоборье
ГIMHACTИKA ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Женщины
43Оноприенко Виктория18.10.2003индивидуальные упражнения
44Пограничная Кристина13.05.2003индивидуальные упражнения
45Возняк Анастасия09.12.1998групповые упражнения
46Мелещук Ева29.09.2001групповые упражнения
47Бондарчук Мариола23.03.2002групповые упражнения
48Высочанская Мария10.09.2002групповые упражнения
49Дуда Дарья29.11.2003групповые упражнения
ДЗЮДО
Мужчины
50Лесюк Артем30.11.1996до 60 кг
51Зантарая Георгий21.10.1987до 66 кг
52Ньябали Кеджау08.07.1990до 90 кг
53Хаммо Яков11.06.1994более 100 кг
Женщины
54Белодед Дарья10.10.2000до 48 кг
55Каланина Елизавета 01.02.1995более 78 кг
56Турчин Анастасия03.01.1995до 78 кг
KAPATE
Мужчины
57Горуна Станислав01.03.1989кумитэ 75 кг
Женщины
58Терлюга Анжелика27.03.1992кумитэ 55 кг
59Серегина Анита16.01.1990кумитэ 61 кг
КОННЫЙ CПOPT
Мужчины
60Продан Александр27.03.1998конкур
Женщины
61Логутенкова Инна19.10.1986выездка
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины
62Проценко Андрей20.05.1988высота
63Пискунов Глеб25.11.1998молот
64Кохан Михаил22.01.2001молот
65Городисский Богдан-Иван18.05.1994марафон
66Нижник Николай26.07.1995марафон
67Ситковский Александр09.06.1978марафон
68Забуженко Эдуард18.04.199820 км с/х
69Лосев Иван26.01.198620 км с/х
70Главан Iгop25.09.1990с/х
71Закальницкий Марьян19.08.199450 км с/х
72Банзерук Иван09.02.199050 км с/х
73Нестеренко Никита15.04.1991диск
74Гаврилюк Михаил19.01.1999молот
75Коваленко Назар09.02.1987с/х
76Мусиенко Iгop22.08.1993ядро
77Погорилко Александр16.04.20004x400 м микс
78Барабанов Никита25.05.20014x400 м микс
79Даниленко Даниил10.10.19944x400 м микс
(Запасной)
80Мазур Владислав21.11.1996длина
81Смелик Сергей19.04.1987200 м
Женщины
82Магучих Ярослава19.09.2001высота
83Левченко Юлия28.11.1997высота
84Геращенко Ирина10.03.1995высота
85Бех-Романчук Марина18.07.1995длина
86Саладуха Ольга04.06.1983тройной
87Климец Ирина04.10.1994молот
88Новожилова Ирина07.01.1986молот
89Рыжикова (Ярощук) Анна24.11.1989400 м с/б
90Ткачук Виктория08.11.1994400 м
91Мельник Татьяна02.04.19954x400 м;
4x400 м микс
92Климюк Екатерина02.06. 19954x400 м;
4x400 м микс
93Брызгина Анастасия09.01.1998400 м
94Прокофьева Евгения05.06.1995марафон
95Михайлова Дарья29.04.1989марафон
96Оляновская Людмила20.02.1993с/х
97Сахарук (Филюк) Мария14.10.1995с/х
98Килипко Марина10.11.1995шест
99Голодная Ольга14.11.1991ядро
100Калюжная Виктория11.07.199410000 м
101Шевчук Анна18.07.199620 км с/х
102Пироженко-Чорномаз Наталья23.01.19974x400 м
103Семенова Наталия07.07.1982диск
104Гладийчук Яна21.05.1993шест
105Стребкова Наталья06.03.19953000 м с/п
106Миколенко Мария04.04.1994400 м с/б
107Логвиненко Алина18.07. 19904x400
4x400 м микс
108Качур Яна13.01.19974x400 м;
4x400 м микс
ПЛАВАНИЕ
Мужчины
109Бухов Владислав05.07.200250 м в/с
110Кесиль Денис26.10.2000200 м баттерфляй
111Романчук Михаил07.08.19961500 м в/с; 800 м в/с
112Трояновский Игорь09.08.2002200 м баттерфляй
113Фролов Сергей14.04.19921500 м в/с; 800 м в/с
114Шевцов Сергей29.06.1998100 м в/с
Женщины
115Зевина Дарья01.09.1994200 м на спине
116Панчишко Кристина03.06.199810000 м
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Женщины
117Савчук Анастасия02.03.1996группа; дуэт
118Федина Марта01.02.2002группа; дуэт
119Яхно Елизавета04.06.1998гpyпa
120Алексиева Владислава29.05.2001гpyпa
121Алексиева Марина29.05.2001гpyпa
122Сидоренко Ксения02.07.1986гpyпa
123Резник Екатерина20.11.1995группа
124Шинкаренко Алина14.11.1998группа
125Гришко Вероника31.08.2000группа
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Мужчины
126Гунбин Алексей08.11.1992личные
Женщины
127Марченко Вероника03.04.1993команда
128Павлова Анастасия09.02.1995команда
129Сиченикова Лидия03.02.1993команда
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Мужчины
130Коростылев Павел05.11.1997ПП-3
131Омельчук Олег07.06.1983ПП-3
132Царьков Олег22.03.1988МГ-бы
133Кулиш Сергей17.04.1993MП-8
Женщины
134Костевич Елена14.04.1985MП-5
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ
Женщины
135Маловичко Ирина06.12.1993личные
ПРЫЖКИ НА БАБУТЕ
Мужчины
136Просторов Николай18.12.1994индивидуальные
упражнения
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины
137Середа Алексей25.12.2005вышка 10 м;
вышка синхрон.
138Сербин Олег11.08.2001вышка 10 м;
вышка синхрон.
139Колодий Олег16.03.1993трамплин 3 м
Женщины
140Кесарь Виктория11.08.1993трамплин 3 м
141Письменская Анна12.03.1991трамплин 3 м
142Лискун София07.02.2002
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРСТВО
Мужчины
143Тимощенко Павел13.10.1986индивидуальные
упражнения
TEHИС
Женщины
144Свитолина Элина12.09.1994одиночные
145Ястремская Даяна15.05.2000одиночные
146Киченок Людмила20.07.1992одиночные
147Киченок Надежда20.07.1992одиночные
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
Мужчины
148Koy Лей20.11.1982личные
Женщины
149Песоцкая Маргарита09.08.1991личные
150Гапонова Анна28.10.1985личные
ТРИАТЛОН
Женщины
151Елистратова Юлия15.02.1988личный зачет
ФЕХТОВАНИЕ
Мужчины
152Никишин Богдан29.05.1980шпага командные
153Рейзлин Iгop07.02.1984шпага командные
154Свичкарь Роман18.06.1993шпага командные
155Герей Анатолий31.03.1989шпага командные
Женщины
156Харлан Ольга04.09.1990сабля личные
157Кривицкая Елена23.02.1987шпага личные

Новости на эту же тему:
Олимпиада-2020 украинские спортсмены Украина на Олимпиаде-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама