Украина на Олимпиаде-2020: состав и интересные факты

Состав Украины на Олимпиаду в Токио / Фото: Instagram
23 июля в Токио стартует Олимпиада-2020. Украину представит 157 спортсменов. Большую часть сборной Украины на Олимпиаде в Токио представляют девушки – 90 спортсменок. Мужчин на Играх будет 67.
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Изначально наших атлетов должно было поехать на одного больше, но теннисистка Марта Костюк снялась с соревнований из-за травмы.
Также не сможет выступить в Токио чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия, но вместо нее в Японию поехала Татьяна Кит. К сожалению, из-за проблем с допингом на Олимпиаде-20202 в Токио не выступят гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрий Чумак и боксер Евгений Барабанов.
Самым возрастным представителем Украины на Олимпиаде-2020 будет марафонец Александр Ситковский. Для 43-летнего легкоатлета эти Игры станут четвертыми в карьере, а лучший результат он продемонстрировал в Лондоне-2012, где стал 12-м. А вот в женских соревнованиях больше всего опыта у дискоболки Натальи Семеновой. 39-летняя атлетка выступит на пятой Олимпиаде в карьере! Лучший результат она продемонстрировала Пекине-2008 -14-е место.
А звание самого молодого спортсмена сборной Украины застолбил за собой 15-летний прыгун в воду Алексей Середа. Несмотря на юный возраст, он уже является двукратным чемпионом Европы и может побороться за награды Олимпийских игр. Немного старше него Дарина Дуда – нашей гимнастке лишь в ноябре исполнится 18.
СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДУ-2020
|№
|Спортсмен
|Дата рождения
|Вид программы
|БАДМИНТОН
|Мужчины
|1
|Почтарев Артем
|24.07.1993
|личные
|Женщины
|2
|Улитина Мария
|05.11.1991
|личные
|БОКС
|Мужчины
|3
|Буценко Николай
|20.06.1991
|до 57 кг
|4
|Харциз Ярослав
|07.05.1997
|до 63 кг
|5
|Хижняк Александр
|03.08.1995
|до 75 кг
|6
|Рогава Цотне
|02.05.1993
|более 91 кг
|Женщины
|7
|Лысенко Анна
|22.12.1991
|до 69 кг
|БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
|Мужчины
|8
|Михайлов Василий
|24.06.1995
|до 74 кг
|9
|Хоцяновский Александр
|20.07.1990
|до 125 кг
|Женщины
|10
|Ливач Оксана
|14.05.1997
|до 50 кг
|11
|Татьяна Кот
|05.09.1994
|до 57 кг
|12
|Коляденко Ирина
|28.08.1998
|до 62 кг
|13
|Черкасова Алла
|05.05.1989
|до 68 кг
|14
|Белинская Алла
|08.10.1995
|до 76 кг
|БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
|Мужчины
|15
|Темиров Ленур
|01.01.1990
|до 60 кг
|16
|Насибов Парвиз
|18.08.1998
|до 67 кг
|17
|Беленюк Жан
|24.01.1991
|к 87кг
|ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|Женщины
|18
|Деха Ирина
|14.05.1996
|76 кг
|19
|Конотоп Камила
|23.03.2001
|55 кг
|ВЕЛОСИПЕДНЫЙ CПOPT (МАУНТЕНТАЙБ)
|Женщины
|20
|Беломоина Яна
|02.11.1992
|кросс-кантри
|ВЕЛОСИПЕДНЫЙ CПOPT (TPEK)
|Женщины
|21
|Старикова Елена
|22.04.1996
|спринт; кейринг
|22
|Басова Любовь
|16.07.1988
|командный спринт
(Трек)
|ВЕЛОСИПЕДНЫЙ CПOPT (ШОССЕ)
|Мужчины
|23
|Будяк Анатолий
|29.09.1995
|групповая гонка
|Женщины
|24
|Кононенко Валерия
|14.05.1990
|групповая гонка
|ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
|Мужчины
|25
|Хмара Игорь
|18.03.1990
|2x л/у
|26
|Ковалев Станислав
|20.08.1991
|2x л/у
|ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|Мужчины
|27
|Алтухов Павел
|23.12.1995
|С1 1000 м
|28
|Вандюк Юрий
|07.05.1994
|C2 1000 м
|29
|Янчук Дмитрий
|14.11.1992
|C2 1000 м
|Женщины
|30
|Лузан Людмила
|27.03.1997
|C2 500 м
|31
|Четверикова Анастасия
|13.04.1998
|C2 500 м
|32
|Повх Мария
|08.01.1989
|K4 500 м
|33
|Тодорова Анастасия
|10.12.1993
|K4 500 м
|34
|Кичасова-Скорик Мария
|20.07.1993
|K4 500 м
|35
|Куклиновская Людмила
|04.01.1998
|K2 500 м
|36
|Юрийчук Юлия
|01.07.1998
|K4 500 м
|ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
|Женщины
|37
|Ус Виктория
|29.04.1993
|К1; C1
|ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
|Мужчины
|38
|Радивилов Игорь
|19.10.1992
|команда
|39
|Пахнюк Петр
|26.11.1991
|команда
|40
|Юденков Евгений
|10.04.1993
|команда
|41
|Ковтун Илья
|10.08.2003
|команда
|Женщины
|42
|Варинская Диана
|22.03.2001
|многоборье
|ГIMHACTИKA ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
|Женщины
|43
|Оноприенко Виктория
|18.10.2003
|индивидуальные упражнения
|44
|Пограничная Кристина
|13.05.2003
|индивидуальные упражнения
|45
|Возняк Анастасия
|09.12.1998
|групповые упражнения
|46
|Мелещук Ева
|29.09.2001
|групповые упражнения
|47
|Бондарчук Мариола
|23.03.2002
|групповые упражнения
|48
|Высочанская Мария
|10.09.2002
|групповые упражнения
|49
|Дуда Дарья
|29.11.2003
|групповые упражнения
|ДЗЮДО
|Мужчины
|50
|Лесюк Артем
|30.11.1996
|до 60 кг
|51
|Зантарая Георгий
|21.10.1987
|до 66 кг
|52
|Ньябали Кеджау
|08.07.1990
|до 90 кг
|53
|Хаммо Яков
|11.06.1994
|более 100 кг
|Женщины
|54
|Белодед Дарья
|10.10.2000
|до 48 кг
|55
|Каланина Елизавета
|01.02.1995
|более 78 кг
|56
|Турчин Анастасия
|03.01.1995
|до 78 кг
|KAPATE
|Мужчины
|57
|Горуна Станислав
|01.03.1989
|кумитэ 75 кг
|Женщины
|58
|Терлюга Анжелика
|27.03.1992
|кумитэ 55 кг
|59
|Серегина Анита
|16.01.1990
|кумитэ 61 кг
|КОННЫЙ CПOPT
|Мужчины
|60
|Продан Александр
|27.03.1998
|конкур
|Женщины
|61
|Логутенкова Инна
|19.10.1986
|выездка
|ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
|Мужчины
|62
|Проценко Андрей
|20.05.1988
|высота
|63
|Пискунов Глеб
|25.11.1998
|молот
|64
|Кохан Михаил
|22.01.2001
|молот
|65
|Городисский Богдан-Иван
|18.05.1994
|марафон
|66
|Нижник Николай
|26.07.1995
|марафон
|67
|Ситковский Александр
|09.06.1978
|марафон
|68
|Забуженко Эдуард
|18.04.1998
|20 км с/х
|69
|Лосев Иван
|26.01.1986
|20 км с/х
|70
|Главан Iгop
|25.09.1990
|с/х
|71
|Закальницкий Марьян
|19.08.1994
|50 км с/х
|72
|Банзерук Иван
|09.02.1990
|50 км с/х
|73
|Нестеренко Никита
|15.04.1991
|диск
|74
|Гаврилюк Михаил
|19.01.1999
|молот
|75
|Коваленко Назар
|09.02.1987
|с/х
|76
|Мусиенко Iгop
|22.08.1993
|ядро
|77
|Погорилко Александр
|16.04.2000
|4x400 м микс
|78
|Барабанов Никита
|25.05.2001
|4x400 м микс
|79
|Даниленко Даниил
|10.10.1994
|4x400 м микс
(Запасной)
|80
|Мазур Владислав
|21.11.1996
|длина
|81
|Смелик Сергей
|19.04.1987
|200 м
|Женщины
|82
|Магучих Ярослава
|19.09.2001
|высота
|83
|Левченко Юлия
|28.11.1997
|высота
|84
|Геращенко Ирина
|10.03.1995
|высота
|85
|Бех-Романчук Марина
|18.07.1995
|длина
|86
|Саладуха Ольга
|04.06.1983
|тройной
|87
|Климец Ирина
|04.10.1994
|молот
|88
|Новожилова Ирина
|07.01.1986
|молот
|89
|Рыжикова (Ярощук) Анна
|24.11.1989
|400 м с/б
|90
|Ткачук Виктория
|08.11.1994
|400 м
|91
|Мельник Татьяна
|02.04.1995
|4x400 м;
4x400 м микс
|92
|Климюк Екатерина
|02.06. 1995
|4x400 м;
4x400 м микс
|93
|Брызгина Анастасия
|09.01.1998
|400 м
|94
|Прокофьева Евгения
|05.06.1995
|марафон
|95
|Михайлова Дарья
|29.04.1989
|марафон
|96
|Оляновская Людмила
|20.02.1993
|с/х
|97
|Сахарук (Филюк) Мария
|14.10.1995
|с/х
|98
|Килипко Марина
|10.11.1995
|шест
|99
|Голодная Ольга
|14.11.1991
|ядро
|100
|Калюжная Виктория
|11.07.1994
|10000 м
|101
|Шевчук Анна
|18.07.1996
|20 км с/х
|102
|Пироженко-Чорномаз Наталья
|23.01.1997
|4x400 м
|103
|Семенова Наталия
|07.07.1982
|диск
|104
|Гладийчук Яна
|21.05.1993
|шест
|105
|Стребкова Наталья
|06.03.1995
|3000 м с/п
|106
|Миколенко Мария
|04.04.1994
|400 м с/б
|107
|Логвиненко Алина
|18.07. 1990
|4x400
4x400 м микс
|108
|Качур Яна
|13.01.1997
|4x400 м;
4x400 м микс
|ПЛАВАНИЕ
|Мужчины
|109
|Бухов Владислав
|05.07.2002
|50 м в/с
|110
|Кесиль Денис
|26.10.2000
|200 м баттерфляй
|111
|Романчук Михаил
|07.08.1996
|1500 м в/с; 800 м в/с
|112
|Трояновский Игорь
|09.08.2002
|200 м баттерфляй
|113
|Фролов Сергей
|14.04.1992
|1500 м в/с; 800 м в/с
|114
|Шевцов Сергей
|29.06.1998
|100 м в/с
|Женщины
|115
|Зевина Дарья
|01.09.1994
|200 м на спине
|116
|Панчишко Кристина
|03.06.1998
|10000 м
|СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
|Женщины
|117
|Савчук Анастасия
|02.03.1996
|группа; дуэт
|118
|Федина Марта
|01.02.2002
|группа; дуэт
|119
|Яхно Елизавета
|04.06.1998
|гpyпa
|120
|Алексиева Владислава
|29.05.2001
|гpyпa
|121
|Алексиева Марина
|29.05.2001
|гpyпa
|122
|Сидоренко Ксения
|02.07.1986
|гpyпa
|123
|Резник Екатерина
|20.11.1995
|группа
|124
|Шинкаренко Алина
|14.11.1998
|группа
|125
|Гришко Вероника
|31.08.2000
|группа
|СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
|Мужчины
|126
|Гунбин Алексей
|08.11.1992
|личные
|Женщины
|127
|Марченко Вероника
|03.04.1993
|команда
|128
|Павлова Анастасия
|09.02.1995
|команда
|129
|Сиченикова Лидия
|03.02.1993
|команда
|СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
|Мужчины
|130
|Коростылев Павел
|05.11.1997
|ПП-3
|131
|Омельчук Олег
|07.06.1983
|ПП-3
|132
|Царьков Олег
|22.03.1988
|МГ-бы
|133
|Кулиш Сергей
|17.04.1993
|MП-8
|Женщины
|134
|Костевич Елена
|14.04.1985
|MП-5
|СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ
|Женщины
|135
|Маловичко Ирина
|06.12.1993
|личные
|ПРЫЖКИ НА БАБУТЕ
|Мужчины
|136
|Просторов Николай
|18.12.1994
|индивидуальные
упражнения
|ПРЫЖКИ В ВОДУ
|Мужчины
|137
|Середа Алексей
|25.12.2005
|вышка 10 м;
вышка синхрон.
|138
|Сербин Олег
|11.08.2001
|вышка 10 м;
вышка синхрон.
|139
|Колодий Олег
|16.03.1993
|трамплин 3 м
|Женщины
|140
|Кесарь Виктория
|11.08.1993
|трамплин 3 м
|141
|Письменская Анна
|12.03.1991
|трамплин 3 м
|142
|Лискун София
|07.02.2002
|СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРСТВО
|Мужчины
|143
|Тимощенко Павел
|13.10.1986
|индивидуальные
упражнения
|TEHИС
|Женщины
|144
|Свитолина Элина
|12.09.1994
|одиночные
|145
|Ястремская Даяна
|15.05.2000
|одиночные
|146
|Киченок Людмила
|20.07.1992
|одиночные
|147
|Киченок Надежда
|20.07.1992
|одиночные
|ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
|Мужчины
|148
|Koy Лей
|20.11.1982
|личные
|Женщины
|149
|Песоцкая Маргарита
|09.08.1991
|личные
|150
|Гапонова Анна
|28.10.1985
|личные
|ТРИАТЛОН
|Женщины
|151
|Елистратова Юлия
|15.02.1988
|личный зачет
|ФЕХТОВАНИЕ
|Мужчины
|152
|Никишин Богдан
|29.05.1980
|шпага командные
|153
|Рейзлин Iгop
|07.02.1984
|шпага командные
|154
|Свичкарь Роман
|18.06.1993
|шпага командные
|155
|Герей Анатолий
|31.03.1989
|шпага командные
|Женщины
|156
|Харлан Ольга
|04.09.1990
|сабля личные
|157
|Кривицкая Елена
|23.02.1987
|шпага личные
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