Украина на Олимпиаде-2020: состав и интересные факты

На Олимпийских играх в Токио Украину представят 157 спортсменов, большинство из них – девушки. Наш самый возрастной атлет Александр Ситковский выступит на своей четвертой Олимпиаде

Состав Украины на Олимпиаду в Токио / Фото: Instagram

23 июля в Токио стартует Олимпиада-2020. Украину представит 157 спортсменов. Большую часть сборной Украины на Олимпиаде в Токио представляют девушки – 90 спортсменок. Мужчин на Играх будет 67.

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Изначально наших атлетов должно было поехать на одного больше, но теннисистка Марта Костюк снялась с соревнований из-за травмы.

Также не сможет выступить в Токио чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия, но вместо нее в Японию поехала Татьяна Кит. К сожалению, из-за проблем с допингом на Олимпиаде-20202 в Токио не выступят гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрий Чумак и боксер Евгений Барабанов.

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Самым возрастным представителем Украины на Олимпиаде-2020 будет марафонец Александр Ситковский. Для 43-летнего легкоатлета эти Игры станут четвертыми в карьере, а лучший результат он продемонстрировал в Лондоне-2012, где стал 12-м. А вот в женских соревнованиях больше всего опыта у дискоболки Натальи Семеновой. 39-летняя атлетка выступит на пятой Олимпиаде в карьере! Лучший результат она продемонстрировала Пекине-2008 -14-е место.

А звание самого молодого спортсмена сборной Украины застолбил за собой 15-летний прыгун в воду Алексей Середа. Несмотря на юный возраст, он уже является двукратным чемпионом Европы и может побороться за награды Олимпийских игр. Немного старше него Дарина Дуда – нашей гимнастке лишь в ноябре исполнится 18.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДУ-2020

№ Спортсмен Дата рождения Вид программы БАДМИНТОН Мужчины 1 Почтарев Артем 24.07.1993 личные Женщины 2 Улитина Мария 05.11.1991 личные БОКС Мужчины 3 Буценко Николай 20.06.1991 до 57 кг 4 Харциз Ярослав 07.05.1997 до 63 кг 5 Хижняк Александр 03.08.1995 до 75 кг 6 Рогава Цотне 02.05.1993 более 91 кг Женщины 7 Лысенко Анна 22.12.1991 до 69 кг БОРЬБА ВОЛЬНАЯ Мужчины 8 Михайлов Василий 24.06.1995 до 74 кг 9 Хоцяновский Александр 20.07.1990 до 125 кг Женщины 10 Ливач Оксана 14.05.1997 до 50 кг 11 Татьяна Кот 05.09.1994 до 57 кг 12 Коляденко Ирина 28.08.1998 до 62 кг 13 Черкасова Алла 05.05.1989 до 68 кг 14 Белинская Алла 08.10.1995 до 76 кг БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ Мужчины 15 Темиров Ленур 01.01.1990 до 60 кг 16 Насибов Парвиз 18.08.1998 до 67 кг 17 Беленюк Жан 24.01.1991 к 87кг ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА Женщины 18 Деха Ирина 14.05.1996 76 кг 19 Конотоп Камила 23.03.2001 55 кг ВЕЛОСИПЕДНЫЙ CПOPT (МАУНТЕНТАЙБ) Женщины 20 Беломоина Яна 02.11.1992 кросс-кантри ВЕЛОСИПЕДНЫЙ CПOPT (TPEK) Женщины 21 Старикова Елена 22.04.1996 спринт; кейринг 22 Басова Любовь 16.07.1988 командный спринт

(Трек) ВЕЛОСИПЕДНЫЙ CПOPT (ШОССЕ) Мужчины 23 Будяк Анатолий 29.09.1995 групповая гонка Женщины 24 Кононенко Валерия 14.05.1990 групповая гонка ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ Мужчины 25 Хмара Игорь 18.03.1990 2x л/у 26 Ковалев Станислав 20.08.1991 2x л/у ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ Мужчины 27 Алтухов Павел 23.12.1995 С1 1000 м 28 Вандюк Юрий 07.05.1994 C2 1000 м 29 Янчук Дмитрий 14.11.1992 C2 1000 м Женщины 30 Лузан Людмила 27.03.1997 C2 500 м 31 Четверикова Анастасия 13.04.1998 C2 500 м 32 Повх Мария 08.01.1989 K4 500 м 33 Тодорова Анастасия 10.12.1993 K4 500 м 34 Кичасова-Скорик Мария 20.07.1993 K4 500 м 35 Куклиновская Людмила 04.01.1998 K2 500 м 36 Юрийчук Юлия 01.07.1998 K4 500 м ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ Женщины 37 Ус Виктория 29.04.1993 К1; C1 ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ Мужчины 38 Радивилов Игорь 19.10.1992 команда 39 Пахнюк Петр 26.11.1991 команда 40 Юденков Евгений 10.04.1993 команда 41 Ковтун Илья 10.08.2003 команда Женщины 42 Варинская Диана 22.03.2001 многоборье ГIMHACTИKA ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Женщины 43 Оноприенко Виктория 18.10.2003 индивидуальные упражнения 44 Пограничная Кристина 13.05.2003 индивидуальные упражнения 45 Возняк Анастасия 09.12.1998 групповые упражнения 46 Мелещук Ева 29.09.2001 групповые упражнения 47 Бондарчук Мариола 23.03.2002 групповые упражнения 48 Высочанская Мария 10.09.2002 групповые упражнения 49 Дуда Дарья 29.11.2003 групповые упражнения ДЗЮДО Мужчины 50 Лесюк Артем 30.11.1996 до 60 кг 51 Зантарая Георгий 21.10.1987 до 66 кг 52 Ньябали Кеджау 08.07.1990 до 90 кг 53 Хаммо Яков 11.06.1994 более 100 кг Женщины 54 Белодед Дарья 10.10.2000 до 48 кг 55 Каланина Елизавета 01.02.1995 более 78 кг 56 Турчин Анастасия 03.01.1995 до 78 кг KAPATE Мужчины 57 Горуна Станислав 01.03.1989 кумитэ 75 кг Женщины 58 Терлюга Анжелика 27.03.1992 кумитэ 55 кг 59 Серегина Анита 16.01.1990 кумитэ 61 кг КОННЫЙ CПOPT Мужчины 60 Продан Александр 27.03.1998 конкур Женщины 61 Логутенкова Инна 19.10.1986 выездка ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Мужчины 62 Проценко Андрей 20.05.1988 высота 63 Пискунов Глеб 25.11.1998 молот 64 Кохан Михаил 22.01.2001 молот 65 Городисский Богдан-Иван 18.05.1994 марафон 66 Нижник Николай 26.07.1995 марафон 67 Ситковский Александр 09.06.1978 марафон 68 Забуженко Эдуард 18.04.1998 20 км с/х 69 Лосев Иван 26.01.1986 20 км с/х 70 Главан Iгop 25.09.1990 с/х 71 Закальницкий Марьян 19.08.1994 50 км с/х 72 Банзерук Иван 09.02.1990 50 км с/х 73 Нестеренко Никита 15.04.1991 диск 74 Гаврилюк Михаил 19.01.1999 молот 75 Коваленко Назар 09.02.1987 с/х 76 Мусиенко Iгop 22.08.1993 ядро 77 Погорилко Александр 16.04.2000 4x400 м микс 78 Барабанов Никита 25.05.2001 4x400 м микс 79 Даниленко Даниил 10.10.1994 4x400 м микс

(Запасной) 80 Мазур Владислав 21.11.1996 длина 81 Смелик Сергей 19.04.1987 200 м Женщины 82 Магучих Ярослава 19.09.2001 высота 83 Левченко Юлия 28.11.1997 высота 84 Геращенко Ирина 10.03.1995 высота 85 Бех-Романчук Марина 18.07.1995 длина 86 Саладуха Ольга 04.06.1983 тройной 87 Климец Ирина 04.10.1994 молот 88 Новожилова Ирина 07.01.1986 молот 89 Рыжикова (Ярощук) Анна 24.11.1989 400 м с/б 90 Ткачук Виктория 08.11.1994 400 м 91 Мельник Татьяна 02.04.1995 4x400 м;

4x400 м микс 92 Климюк Екатерина 02.06. 1995 4x400 м;

4x400 м микс 93 Брызгина Анастасия 09.01.1998 400 м 94 Прокофьева Евгения 05.06.1995 марафон 95 Михайлова Дарья 29.04.1989 марафон 96 Оляновская Людмила 20.02.1993 с/х 97 Сахарук (Филюк) Мария 14.10.1995 с/х 98 Килипко Марина 10.11.1995 шест 99 Голодная Ольга 14.11.1991 ядро 100 Калюжная Виктория 11.07.1994 10000 м 101 Шевчук Анна 18.07.1996 20 км с/х 102 Пироженко-Чорномаз Наталья 23.01.1997 4x400 м 103 Семенова Наталия 07.07.1982 диск 104 Гладийчук Яна 21.05.1993 шест 105 Стребкова Наталья 06.03.1995 3000 м с/п 106 Миколенко Мария 04.04.1994 400 м с/б 107 Логвиненко Алина 18.07. 1990 4x400

4x400 м микс 108 Качур Яна 13.01.1997 4x400 м;

4x400 м микс ПЛАВАНИЕ Мужчины 109 Бухов Владислав 05.07.2002 50 м в/с 110 Кесиль Денис 26.10.2000 200 м баттерфляй 111 Романчук Михаил 07.08.1996 1500 м в/с; 800 м в/с 112 Трояновский Игорь 09.08.2002 200 м баттерфляй 113 Фролов Сергей 14.04.1992 1500 м в/с; 800 м в/с 114 Шевцов Сергей 29.06.1998 100 м в/с Женщины 115 Зевина Дарья 01.09.1994 200 м на спине 116 Панчишко Кристина 03.06.1998 10000 м СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Женщины 117 Савчук Анастасия 02.03.1996 группа; дуэт 118 Федина Марта 01.02.2002 группа; дуэт 119 Яхно Елизавета 04.06.1998 гpyпa 120 Алексиева Владислава 29.05.2001 гpyпa 121 Алексиева Марина 29.05.2001 гpyпa 122 Сидоренко Ксения 02.07.1986 гpyпa 123 Резник Екатерина 20.11.1995 группа 124 Шинкаренко Алина 14.11.1998 группа 125 Гришко Вероника 31.08.2000 группа СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА Мужчины 126 Гунбин Алексей 08.11.1992 личные Женщины 127 Марченко Вероника 03.04.1993 команда 128 Павлова Анастасия 09.02.1995 команда 129 Сиченикова Лидия 03.02.1993 команда СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ Мужчины 130 Коростылев Павел 05.11.1997 ПП-3 131 Омельчук Олег 07.06.1983 ПП-3 132 Царьков Олег 22.03.1988 МГ-бы 133 Кулиш Сергей 17.04.1993 MП-8 Женщины 134 Костевич Елена 14.04.1985 MП-5 СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ Женщины 135 Маловичко Ирина 06.12.1993 личные ПРЫЖКИ НА БАБУТЕ Мужчины 136 Просторов Николай 18.12.1994 индивидуальные

упражнения ПРЫЖКИ В ВОДУ Мужчины 137 Середа Алексей 25.12.2005 вышка 10 м;

вышка синхрон. 138 Сербин Олег 11.08.2001 вышка 10 м;

вышка синхрон. 139 Колодий Олег 16.03.1993 трамплин 3 м Женщины 140 Кесарь Виктория 11.08.1993 трамплин 3 м 141 Письменская Анна 12.03.1991 трамплин 3 м 142 Лискун София 07.02.2002 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРСТВО Мужчины 143 Тимощенко Павел 13.10.1986 индивидуальные

упражнения TEHИС Женщины 144 Свитолина Элина 12.09.1994 одиночные 145 Ястремская Даяна 15.05.2000 одиночные 146 Киченок Людмила 20.07.1992 одиночные 147 Киченок Надежда 20.07.1992 одиночные ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ Мужчины 148 Koy Лей 20.11.1982 личные Женщины 149 Песоцкая Маргарита 09.08.1991 личные 150 Гапонова Анна 28.10.1985 личные ТРИАТЛОН Женщины 151 Елистратова Юлия 15.02.1988 личный зачет ФЕХТОВАНИЕ Мужчины 152 Никишин Богдан 29.05.1980 шпага командные 153 Рейзлин Iгop 07.02.1984 шпага командные 154 Свичкарь Роман 18.06.1993 шпага командные 155 Герей Анатолий 31.03.1989 шпага командные Женщины 156 Харлан Ольга 04.09.1990 сабля личные 157 Кривицкая Елена 23.02.1987 шпага личные