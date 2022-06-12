12 червня 21:45 Про матч
Іспанія 2
Чехія 0
12 червня 21:45
Швейцарія 1
Португалія 0
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Україна на мажорній ноті завершила відбір до чемпіонату Європи. Попереду – плейоф

Анатолій Дерека
12 червня, 19:54
Молодіжка Руслана Ротаня обіграла в гостях вірмен і тепер готується до вирішальних битв за поїздку на чемпіонат Європи-2023

Збірна України U-21 продовжить боротьбу за вихід на Євро у плей-офф

Сьогодні молодіжна збірна України завершила груповий раунд відбору на Євро-2023. Останній матч команди Ротаня відбувся в Армавірі проти збірної Вірменії U-21.

Для "синьо-жовтих" він став суто формальним, адже збірна достроково зайняла другу позицію у групі Н. Тренерський штаб вдався до ротації, виставивши кількох гравців запасу з перших хвилин.

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Проте це не завадило нашій команді завершити відбір на мажорній ноті. На початку другого тайму рахунок відкрив Кулієв. Форвард успішно відгукнувся на подачу кутового і головою добив м'яч у ворота.

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А вже на 68-й хвилині сам Ельдар асистував Вівчаренку, який стрімко влетів у штрафний майданчик і пробив повз кіпера господарів. Двох голів виявилося досить, щоб наша збірна здобула сьому перемогу у кваліфікації.

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МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ Очки
1Франція82031-526
2УКРАЇНА72120-1123
3Сербія33410-1112
4Фарерські о-ви2446-1210
5Північна Македонія2358-159
6Вірменія1097-283

Тепер наша команда чекає плейоф за вихід на Євро, який пройде наступного літа в Румунії та Грузії. Поки що список потенційних суперників команди Ротаня чималий:

  • Чехія
  • Словаччина
  • Ізраїль
  • Ісландія
  • Швейцарія
  • Данія
  • Ірландія
  • Норвегія
  • Італія
  • Хорватія