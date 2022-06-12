Украина на мажорной ноте завершила отбор на чемпионат Европы. Впереди – плей-офф

Сборная Украины U-21 продолжит борьбу за выход на Евро в плей-офф / Фото: УАФ
Сегодня молодежная сборная Украины завершила групповой раунд отбора на Евро-2023. Последний матч команды Ротаня состоялся в Армавире против сборной Армении U-21.
Для "сине-желтых" он стал чисто формальным, ведь сборная досрочно заняла вторую позицию в группе Н. Тренерский штаб прибегнул к ротации, выставив нескольких игроков запаса с первых минут.
Тем не менее это не помешало нашей команде завершить отбор на мажорной ноте. В начале второго тайма счет открыл Кулиев. Форвард успешно откликнулся на подачу углового и головой добил мяч в ворота.
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А уже на 68-й минуте сам Эльдар ассистировал Вивчаренко, который ворвался в штрафную и пробил мимо кипера хозяев. Двух голов оказалось достаточно, чтобы наша сборная добыла седьмую победу в квалификации.
|МЕСТО
|СБОРНАЯ
|В
|Н
|П
|РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
|ОЧКИ
|1
|Франция
|8
|2
|0
|31-5
|26
|2
|УКРАИНА
|7
|2
|1
|20-11
|23
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|10-11
|12
|4
|Фарерские о-ва
|2
|4
|4
|6-12
|10
|5
|Северная Македония
|2
|3
|5
|8-15
|9
|6
|Армения
|1
|0
|9
|7-28
|3
Теперь нашей команде предстоит плей-офф за выход на Евро, который пройдет следующим летом в Румынии и Грузии. Пока список потенциальных соперников команды Ротаня немалый:
- Чехия
- Словакия
- Израиль
- Исландия
- Швейцария
- Дания
- Ирландия
- Норвегия
- Италия
- Хорватия