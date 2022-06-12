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12 июня 21:45
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Хорватия --
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Армения --
Шотландия --
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Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
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Германия --
Италия --
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Украина на мажорной ноте завершила отбор на чемпионат Европы. Впереди – плей-офф

Анатолий Дерека
12 июня, 19:54
Молодежка Руслана Ротаня обыграла в гостях армян и теперь готовится к решающим битвам за поездку на чемпионат Европы-2023

Сборная Украины U-21 продолжит борьбу за выход на Евро в плей-офф / Фото: УАФ

Сегодня молодежная сборная Украины завершила групповой раунд отбора на Евро-2023. Последний матч команды Ротаня состоялся в Армавире против сборной Армении U-21.

Для "сине-желтых" он стал чисто формальным, ведь сборная досрочно заняла вторую позицию в группе Н. Тренерский штаб прибегнул к ротации, выставив нескольких игроков запаса с первых минут.

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Тем не менее это не помешало нашей команде завершить отбор на мажорной ноте. В начале второго тайма счет открыл Кулиев. Форвард успешно откликнулся на подачу углового и головой добил мяч в ворота.

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А уже на 68-й минуте сам Эльдар ассистировал Вивчаренко, который ворвался в штрафную и пробил мимо кипера хозяев. Двух голов оказалось достаточно, чтобы наша сборная добыла седьмую победу в квалификации.

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МЕСТОСБОРНАЯВНПРАЗНИЦА МЯЧЕЙОЧКИ
1Франция82031-526
2УКРАИНА72120-1123
3Сербия33410-1112
4Фарерские о-ва2446-1210
5Северная Македония2358-159
6Армения1097-283

Теперь нашей команде предстоит плей-офф за выход на Евро, который пройдет следующим летом в Румынии и Грузии. Пока список потенциальных соперников команды Ротаня немалый:

  • Чехия
  • Словакия
  • Израиль
  • Исландия
  • Швейцария
  • Дания
  • Ирландия
  • Норвегия
  • Италия
  • Хорватия