Україна багато не заб'є: букмекери зробили прогноз на матч з Казахстаном

Багато голів у матчі не чекайте / Фото: REUTERS
Сьогодні Олександр Петраков проведе свій перший матч на посаді головного тренера збірної України. У Нур-Султані проти Казахстану.
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Матч важливий, адже після невдалого старту у відборі на ЧС-2022, наша поїздка на мундіаль в Катар під питанням.
Зустріч на "Астана Арені" розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Казахстан – Україна.
Подивіться турнірне становище команд:
Раніше ми повідомляли, де можна подивитися матч Казахстан – Україна.
Що думають букмекери
Підопічні Петракова вважаються фаворитами протистояння. На перемогу України встановлено коефіцієнт 1.45, на нічию – 4.20, на перемогу Казахстану – 7.50.
Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна: виграш українців – 65%, нічия – 22%, виграш казахстанців – 13% .
Аналітики не прогнозують результативну гру. Припускають, що буде забито не більше двох голів.
Подивіться, як Україна і Казахстан грали навесні в Києві: