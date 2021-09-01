Украина много не забьет: букмекеры сделали прогноз на матч с Казахстаном

Много голов в матче не ждите / Фото: REUTERS
Сегодня Александр Петраков проведет свой первый матч на посту главного тренера сборной Украины. В Нур-Султане против Казахстана.
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Матч важный, ведь после неудачного старта в отборе на ЧМ-2022, наша поездка на мундиаль в Катар под вопросом.
Встреча на "Астана Арене" начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Казахстан – Украина.
Посмотрите турнирное положение команд:
Ранее мы сообщали, где можно посмотреть матч Казахстан – Украина.
Что думают букмекеры
Подопечные Петракова считаются фаворитами противостояния. На победу Украины установлен коэффициент 1.45, на ничью – 4.20, на победу Казахстана – 7.50.
Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинцев – 65%, ничья – 22%, выигрыш казахстанцев – 13%.
Аналитики не прогнозируют результативную игру. Предполагают, что будет забито не больше двух голов.
Посмотрите, как Украина и Казахстан играли весной в Киеве: