Україна готує сюрпризи для Франції: Ротань ламає менталітет наших футболістів

Руслан Ротань / Фото: УАФ

У п'ятницю, 8 жовтня, молодіжна збірна України U21 проведе ключовий поєдинок з фаворитом групи Н збірною Франції. Напередодні вильоту у французький Брест, наставник українців Руслан Ротань відповів на питання журналістів на відкритому тренуванні.

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- Руслане Петровичу, перше місце нашої збірної перед жовтневими матчами не тисне на команду?

- До хорошого швидко звикаєш (посміхається). Я вірю в хлопців, що вони й надалі зможуть тримати планку. Стає більше відповідальності, але знову ж таки, найголовніше в нашій справі – віра в те, що ми робимо. Це має вселяти оптимізм в українських футболістів.

Дмитро Криськів автор переможного гола у ворота Сербії / Фото: УАФ

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- Франція – найсильніший суперник за час вашого перебування біля керма молодіжної збірної?

- Так. Франція є Франція. Про цього суперника багато розповідати не потрібно. Якщо дивитися статистику, то 90% їхнього складу виступає в топ-5 європейських чемпіонатів, а 12 футболістів – узагалі зараз учасники єврокубкових змагань. А це багато про що говорить. Франція завжди була багатою на футбольні таланти. Ми розуміємо, із ким нам належить зіграти. Насамперед це буде для нас перевірка на міцність. Я вже сказав своїм гравцям, що за потенціалом ми набагато кращі, ніж за менталітетом. Тому менталітет потрібно ламати й більше вірити у свої сили.

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- На яких футболістах збірної Франції ви робили акцент під час підготовки до цього поєдинку?

- Суперник сильний, але ми хочемо й будемо намагатися відштовхуватися від своїх сильних якостей. Своїми діями ми повинні змусити опонента думати, як грати проти України.

- Чи буде молодіжна збірна України намагатися перевершити французів у володінні м'ячем?

- Ставити конкретно таке завдання немає сенсу. У нас є свій план, якого команда й повинна дотримуватися. Думаю, перші хвилини поєдинку, коли футболісти почнуть стикатися один з одним, покажуть, хто на які сюрпризи здатний. Звичайно, я б хотів, щоб Україна володіла м'ячем, але якщо ситуація буде такою, що певний час потрібно буде грати на контратаках, ми намагатимемося цим скористатися.

- Порівняно з вересневим збором ваші підопічні зараз виглядають краще?

- У нас є деякі проблеми з ігровою практикою, що трохи турбує. Але молоді футболісти беруть своє за рахунок бажання, вони хочуть грати. До того ж вони розуміють, якій сильній збірній доведеться протистояти.

- Якщо говорити глобально, то нічия у Франції нас влаштує?

- Я не можу зараз сказати – залежно від того, як буде складатися гра. Хоча, звичайно, тренеру завжди хочеться, щоб його підопічні були заряджені тільки на максимальний результат.

Відзначимо, що в жовтні "синьо-жовті" проведуть два поєдинки відбору на Євро-2023: 8 числа зі збірною Франції, а 12 жовтня проти збірної Фарерських островів.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кирило Фесюн (Колос Ковалівка), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк)

Захисники: Максим Таловєров (Динамо, Чехія), Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (всі – Динамо Київ), Арсеній Батагов (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич (Рух Львів), Олег Горін (Минай), Валерій Дубко (Чорноморець Одеса)

Півзахисники: Володимир Бражко (Динамо Київ), Іван Желізко (Валмиера, Латвія), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва – Чорноморець Одеса), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі – Шахтар Донецьк), Вікентій Волошин (Десна Чернігів)

Нападники: Владислав Супряга (Динамо Київ), Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія)

Нагадаємо, що молодіжна збірна України вдало стартувала у відбірковому турнірі на Євро-2023. Команда Ротаня обіграла на виїзді збірну Сербії 1:0, а в Ковалівці перемогла Вірменію 2:1.

Після двох зіграних турів молодіжна збірна України очолює турнірну таблицю в групі Н.