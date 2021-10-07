Украина готовит сюрпризы для Франции: Ротань ломает менталитет наших футболистов

Руслан Ротань / Фото: УАФ

В пятницу, 8 октября, молодежная сборная Украины U21 проведет ключевой поединок с фаворитом группы Н сборной Франции. Накануне вылета в французский Брест, наставник украинцев Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке.

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- Руслан Петрович, первое место нашей сборной перед октябрьским матчами не давит на команду?

- К хорошему быстро привыкаешь (улыбается). Я верю в ребят, они и дальше смогут держать планку. Становится больше ответственности, но опять же, самое главное в нашем деле – вера в то, что мы делаем. Это должно вселять оптимизм в украинских футболистов.

Дмитрий Крыськив автор победного гола в ворота Сербии / Фото: УАФ

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- Франция – самый сильный соперник за время вашего пребывания у руля молодежной сборной?

- Да. Франция является Франция. Об этом соперника много рассказывать не нужно. Если смотреть статистику, то 90% их состава выступает в топ-5 европейских чемпионатов, а 12 футболистов – вообще сейчас участники еврокубковых соревнований. А это о многом говорит. Франция всегда была богата на футбольные таланты. Мы понимаем, с кем нам предстоит сыграть. Прежде всего это будет для нас проверка на прочность. Я уже сказал своим игрокам, что по потенциалу мы намного лучше, чем по менталитету. Поэтому менталитет нужно ломать и больше верить в свои силы.

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- На каких футболистах сборной Франции вы делали акцент при подготовке к этому поединку?

- Соперник сильный, но мы хотим и будем стараться отталкиваться от своих сильных качеств. Своими действиями мы должны заставить оппонента думать, как играть против Украины.

- Будет ли молодежная сборная Украины пытаться превзойти французов во владении мячом?

- Ставить конкретно такая задача не имеет смысла. У нас есть свой план, которого команда и должна соблюдаться. Думаю, первые минуты поединка, когда футболисты начнут сталкиваться друг с другом, покажут, кто на какие сюрпризы способен. Конечно, я бы хотел, чтобы Украина владела мячом, но если ситуация будет такой, что некоторое время нужно будет играть на контратаках, мы постараемся этим воспользоваться.

- По сравнению с сентябрьским сбором ваши подопечные сейчас выглядят лучше?

- У нас есть некоторые проблемы с игровой практикой, немного беспокоит. Но молодые футболисты берут свое за счет желания, они хотят играть. К тому же они понимают, какой сильной сборной придется противостоять.

- Если говорить глобально, то ничья во Франции нас устроит?

- Я не могу сейчас сказать – в зависимости от того, как будет складываться игра. Хотя, конечно, тренеру всегда хочется, чтобы его подопечные были заряжены только на максимальный результат.

Отметим, что в октябре "сине-желтые" проведут два поединка отбора на Евро-2023: 8 октября со сборной Франции, 12 октября против сборной Фарерских островов.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Анатолий Трубин (Шахтер Донецк)

Защитники: Максим Таловеров (Динамо, Чехия), Константин Вивчаренко, Антон Боль (все – Динамо Киев), Арсений Батагов (Днепр-1 Днепр), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч (Рух Львов), Олег Горин (Минай ), Валерий Дубко (Черноморец Одесса)

Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо Киев), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Александр Назаренко (Днепр-1 Днепр), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925 Харьков), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба – Черноморец Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер Донецк), Викентий Волошин (Десна Чернигов)

Нападающие: Владислав Супряга (Динамо Киев), Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Левен, Бельгия)

Напомним, что молодежная сборная Украины удачно стартовала в отборочном турнире на Евро-2023. Команда Ротаня обыграла на выезде сборную Сербии 1:0, а в Ковалевке победила Армению 2:1.

После двух сыгранных туров молодежная сборная Украины возглавляет турнирную таблицу в группе Н.