Україна – Естонія: пряма трансляція матчу ЧС з хокею (відео)

Збірна України зіграє свій останній матч на ЧС-2022 / Фото: ФХУ
У неділю, 1 травня, у польському місті Тихи будуть зіграні два матчі чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІВ. Свій останній матч на турнірі проведе збірна України. Суперником нашої команди буде Естонія.
Нагадаємо, що вчора українці з великим рахунком поступилися хокеїстам з Японії.
Матч Україна – Естонія розпочнеться о 21:00 за київським часом. Дивіться поєдинок у прямій трансляції.
УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ
Усі матчі збірної України на чемпіонаті світу
Середа, 27 квітня
- 17:30. Україна – Сербія – 7:0
Четвер, 28 квітня
- 21:00. Україна Польща – 2:3 Б
Субота, 30 квітня
- 17:30. Японія – Україна – 8:2
Неділя, 1 травня
- 21:00. Естонія – Україна
Переможець групи виходить до Дивізіону IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до Дивізіону ІІА.