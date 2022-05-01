Украина – Эстония: прямая трансляция матча ЧМ по хоккею (видео)

Сборная Украины сыграет свой последний матч на ЧМ-2022 / Фото: ФХУ

В воскресенье, 1 мая, в польском городе Тыхы будет сыграны матча чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IВ. Свой последний матч на турнире проведет сборная Украины. Соперником нашей команды будет Эстонии.

Напомним, что вчера украинцы крупно уступили хоккеистам из Японии.

Реклама

Матч Украина – Эстония начнется в 21:00 по киевскому времени. Смотрите поединок в прямой трансляции.

УКРАИНА – ЭСТОНИЯ

Все матчи сборной Украины на чемпионате мира

Среда, 27 апреля

Реклама

17:30. Украина – Сербия – 7:0

Четверг, 28 апреля

21:00. Украина – Польша – 2:3 Б

Суббота, 30 апреля

17:30. Япония – Украина – 8:2

Воскресенье, 1 мая

Реклама

21:00. Эстония – Украина

Победитель группы выходит в Дивизион IA, команда, которая займет последнее место, вылетает в Дивизион IIA.