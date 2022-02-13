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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Україна дебютувала на Олімпіаді у новому виді спорту

Сергій Шаховець
13 лютого, 09:43
Лідія Гунько стала першою в історії українкою, яка виступила у жіночому бобслеї на Олімпійських іграх

Лідія Гунько / Фото: Getty Images

У неділю, 13 лютого, у Національному санно-бобслейному центрі в Яньцині стартували змагання у монобобі серед жінок.

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Монобоб дебютує у програмі зимових Олімпійських ігор у Пекіні, і нашу країну тут представляє Лідія Гунько. Українка провела два заїзди у жіночому монобобі.

Після першого заїзду Лідія була на 18-му місці (1:06,34). Другий заїзд для Гунька видався менш вдалим. З результатом (1:07,84) українка замкнула перелік учасниць.

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Але Лідія не сумує і розраховує покращити результат у завтрашніх заїздах.

"Щоб швидко подолати трасу, потрібно не робити помилок. Все приходить із досвідом. Навіть у титулованих спортсменів тут це не завжди вдається, а я катаюся всього три роки.

Я задоволена першим заїздом, вдалося показати навіть кращий час, ніж на тренуваннях. Якби так проїхала і другий заїзд, була б вище. Намагатимуся покращити результат завтра", – сказала Гунько пресслужбі НОК України.

Лідером за підсумками перших двох заїздів на Олімпіаді-2022 є американка Кейлі Гамфріс – дворазова олімпійська чемпіонка у бобслей-двійках.

Бобслей. Монобоб (жінки, результат після перших двох заїздів)

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  • 1. Кейлі Гамфріс (США) 2:09,10
  • 2. Крістін Де Брюїн (Канада) +1,04
  • 3. Лаура Нольте (Німеччина) +1,22
  • 20. Лідія Гунько (Україна) +5,08

Раніше Лідія Гунько висловила свою позицію у відносинах із російськими спортсменами. На думку української бобслеїстки, поки йде агресія з боку РФ щодо України, ні про яку дружбу не може бути й мови.

Зазначимо, що з транспортуванням боба-саней Лідії Гунько до Китаю виникла проблема. Пекінці заломили величезну ціну на тестування її спорядження на коронавірус. Втім, все для спортсменки вирішилося благополучно.