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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украина дебютировала на Олимпиаде в новом виде спорта

Сергей Шаховец
13 февраля, 09:43
Лидия Гунько стала первой в истории украинкой, которая выступила в женском бобслее на Олимпийских играх

Лидия Гунько / Фото: Getty Images

В воскресенье, 13 февраля, в Национальном санно-бобслейном центре в Яньцине стартовали соревнования в монобобе среди женщин.

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Монобоб дебютирует в программе зимних Олимпийских игр в Пекине, и нашу страну здесь представляет Лидия Гунько. Украинка провела два заезда в женском монобобе.

После первого заезда Лидия находилась на 18-м месте (1:06,34). Второй заезд для Гунько показался менее удачным. С результатом (1:07,84) украинка замкнула список участниц.

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Но Лидия не унывает и рассчитывает улучшить результат в завтрашних заездах.

"Чтобы быстро преодолеть трассу, нужно не совершать ошибок. Все приходит с опытом. Даже у титулованных спортсменов здесь это не всегда удается, а я катаюсь всего три года.

Я довольна первым заездом, удалось показать даже лучшее время, чем на тренировках. Если бы так проехала и второй заезд, была бы повыше. Постараюсь улучшить результат завтра", – сказала Гунько пресс-службе НОК Украины.

Лидером по итогам первых двух заездов на Олимпиаде-2022 является американка Кейли Гамфрис – 2-кратная олимпийская чемпионка в бобслей-двойках.

Бобслей. Монобоб (женщины, результат после первых двух заездов)

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  • 1. Кейли Гамфрис (США) 2:09,10
  • 2. Кристин Де Брюин (Канада) +1,04
  • 3. Лаура Нольте (Германия) +1,22
  • 20. Лидия Гунько (Украина) +5,08

Ранее Лидия Гунько высказала свою позицию в отношениях с российскими спортсменами. По мнению украинской бобслеистки, пока идет агрессия со стороны РФ в отношении Украины, ни о какой дружбе не может быть и речи.

Отметим, что с транспортировкой боба-саней Лидии Гунько в Китай возникла проблема. Пекинцы заломили огромную цену на тестирование ее снаряжения на коронавирус. Впрочем, все для спортсменки решилось благополучно.