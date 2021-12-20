УЄФА жорстко покарав Тоттенгем за саботаж. Клуб залишився без єврокубків

Англійський клуб залишив Лігу конференцій Європи / Фото: Колаж: Сьогодні
До сьогоднішнього дня залишалася неясною доля путівки до плей-офф Ліги конференцій із групи G. Зустріч Ренн – Тоттенгем 9 грудня не була зіграна через спалах коронавірусу в лондонському клубі.
УЄФА ухвалив рішення. Тоттенгему присуджено технічну поразку.
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За версією Ренна, лондонський клуб сам вирішив не грати. Представник Тоттенгема не захотів оголошувати кількість заражених гравців, хоча правило свідчить, що матч повинен проводитись, якщо в команді є 13 здорових польових гравців та один голкіпер.
Тоттенгем послався на рішення англійської влади, не надавши при цьому жодного офіційного документа.
Оскільки матч офіційно не скасовано УЄФА, Ренн зберіг своє рішення грати, а потім звернувся до УЄФА.
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У результаті УЄФА ухвалив рішення присудити Тоттенгему технічну поразку. Ренн із 14 очками став переможцем групи G, а Тоттенгем із 7 очками фінішував на третьому місці у квартеті і не вийшов у плей-офф турніру.
Якби матч відбувся та англійський клуб переміг, він би обійшов Вітесс і став другим у групі.