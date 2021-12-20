УЕФА жестко наказал Тоттенхэм за саботаж. Клуб остался без еврокубков

Английский клуб покинул Лигу конференций Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

До сегодняшнего дня оставалась неясной судьба путевки в плей-офф Лиги конференций из группы G. Встреча Ренн – Тоттенхэм 9 декабря не была сыграна из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

УЕФА вынес решение. Тоттенхэму присуждено техническое поражение.

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По версии Ренна, лондонский клуб сам принял решение не играть. Представитель Тоттенхэма не захотел объявлять количество зараженных игроков, хотя правило гласит, что матч должен проводиться, если в команде имеются 13 здоровых полевых игроков и один голкипер.

Тоттенхэм сослался на решение английских властей, не предоставив при этом ни одного официального документа.

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Поскольку матч официально не отменен УЕФА, Ренн сохранил свое решение играть, а после обратился в УЕФА.

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Трофей Лиги конференций / Фото: UEFA.com

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В итоге УЕФА принял решение присудить Тоттенхэму техническое поражение. Ренн с 14 очками стал победителем группы G, а Тоттенхэм с 7 очками финишировал на третьем месте в квартете и не вышел в плей-офф турнира.

Если бы матч состоялся и английский клуб победил, он бы обошел Витесс и стал вторым в группе.