16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
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УЄФА не дозволить Україні зіграти проти Росії у плей-офф ЧС-2022

Любомир Луканюк
17 листопада, 00:48
Стало відомо з ким українці можуть зустрітися у стикових матчах за вихід на світову першість у Катарі

Матчу Україна - Росія не буде / Фото: REUTERS

Збірна України пробилася у стикові матчі чемпіонату світу 2022 року. Жеребкування відбудеться 26 листопада.

Наша команда потрапила до числа несіяних збірних. Серед потенційних суперників команди Олександра Петракова – Португалія, Шотландія, Італія, Швеція, Уельс.

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Серед сіяних є ще одна збірна – Росії. Але за регламентом жеребкування збірні Росії та України не зможуть скласти пару суперників. Рішення про розведення команд ухвалено виконкомом УЄФА та підтверджено ФІФА. Причина – окупація Криму та війна на Донбасі.

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Хто вже вийшов на ЧС-2022 від Європи

  1. Сербія
  2. Іспанія
  3. Швейцарія
  4. Франція
  5. Бельгія
  6. Данія
  7. Хорватія
  8. Англія
  9. Німеччина
  10. Нідерланди

Міні-турнір за три путівки, що залишилися, на ЧС до Катару пройде в березні 2022 року. Півфінали заплановані на 24/25 березня, фінали – на 28/29 березня.

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Босния – Украина / Фото: REUTERS