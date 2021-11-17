16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
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УЕФА не позволит Украине сыграть против России в плей-офф ЧМ-2022

Любомир Луканюк
17 ноября, 00:48
Стало известно с кем украинцы могут встретиться в стыковых матчах за выход на мировое первенство в Катаре

Матча Украина - Россия не будет / Фото: REUTERS

Сборная Украины пробилась в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года. Жеребьевка состоится 26 ноября.

Наша команда попала в число несеяных сборных. Среди потенциальных соперников команды Александра Петракова – Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс.

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Среди сеяных есть еще одна сборная – России. Но по регламенту жеребьевки сборные России и Украины не смогут составить пару соперников. Решение о разведении команд принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – оккупация Крыма и война на Донбассе.

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Кто уже вышел на ЧМ-2022 от Европы

  1. Сербия
  2. Испания
  3. Швейцария
  4. Франция
  5. Бельгия
  6. Дания
  7. Хорватия
  8. Англия
  9. Германия
  10. Нидерланды

Мини-турнир за оставшиеся три путевки на ЧМ в Катар пройдет в марте 2022 года. Полуфиналы запланированы на 24/25 марта, финалы – на 28/29 марта.