УЄФА назвав дату матчу Шотландія – Україна у відборі на ЧС-2022

Збірна України мріє вирушити до Катару на ЧС-2022 / Фото: УАФ

Війна Росії проти України не дозволила національній футбольній команді провести матч відбір на ЧС-2022 у березні. Поєдинок проти Шотландії перенесли на червень.

Після довгих консультацій УЄФА оголосив дату поєдинку у Глазго. Союз заявляє, що матч Шотландія – Україна призначений на 1 червня. Переможець пари вийде на Уельс, з яким і розіграє путівку на Мундіаль. Фінальний матч плей-офф пройде 5 червня у Кардіффі.

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Подібні зміни вплинули і на календар Ліги Націй, де українці також мають битися з Шотландією, плюс ще й з Ірландією та Вірменією. Матч команди Петракова в Ірландії перенесли з 4 на 8 червня, а дуель із шотландцями – з 7 червня аж на вересень.

Як змінилися дати матчів Ліги Націй для збірної України:

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МАТЧ БУЛО СТАЛО Ірландія – Україна 4 червня 8 червня Шотландія – Україна 7 червня 21 вересня Україна – Вірменія 11 червня 11 червня Україна – Ірландія 14 червня 14 червня Вірменія – Україна 23 вересня 24 вересня Україна – Шотландія 26 вересня 27 вересня

Нагадаємо, що у разі виходу на ЧС-2022 збірна України потрапить до групи В, де зіграє з Англією, США та Іраном. Мундіаль у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня.