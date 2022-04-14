УЕФА назвал дату матча Шотландия – Украина в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины мечтает отправиться в Катар на ЧМ-2022 / Фото: УАФ
Война России против Украины не позволила национальной футбольной команде провести матч отбор на ЧМ-2022 в марте. Поединок против Шотландии перенесли на июнь.
После долгих консультаций УЕФА объявил дату поединка в Глазго. Союз заявляет, что матч Шотландия – Украина назначен на 1 июня. Победитель пары выйдет на Уэльс, с которым в итоге и разыграет путевку на Мундиаль. Финальный матч плей-офф пройдет 5 июня в Кардиффе.
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Подобные изменения повлияли и на календарь Лиги Наций, где украинцам также предстоит сразиться с Шотландией, плюс еще и с Ирландией и Арменией. Матч команды Петракова в Ирландии перенесли с 4 на 8 июня, а дуэль с шотландцами – с 7 июня аж на сентябрь.
Как изменились даты матчей Лиги Наций для сборной Украины:
|МАТЧ
|БЫЛО
|СТАЛО
|Ирландия – Украина
|4 июня
|8 июня
|Шотландия – Украина
|7 июня
|21 сентября
|Украина – Армения
|11 июня
|11 июня
|Украина – Ирландия
|14 июня
|14 июня
|Армения – Украина
|23 сентября
|24 сентября
|Украина – Шотландия
|26 сентября
|27 сентября
Напомним, что в случае выхода на ЧМ-2022 сборная Украины попадет в группу В, где сыграет с Англией, США и Ираном. Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.