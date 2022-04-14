УЕФА назвал дату матча Шотландия – Украина в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины мечтает отправиться в Катар на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Война России против Украины не позволила национальной футбольной команде провести матч отбор на ЧМ-2022 в марте. Поединок против Шотландии перенесли на июнь.

После долгих консультаций УЕФА объявил дату поединка в Глазго. Союз заявляет, что матч Шотландия – Украина назначен на 1 июня. Победитель пары выйдет на Уэльс, с которым в итоге и разыграет путевку на Мундиаль. Финальный матч плей-офф пройдет 5 июня в Кардиффе.

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Подобные изменения повлияли и на календарь Лиги Наций, где украинцам также предстоит сразиться с Шотландией, плюс еще и с Ирландией и Арменией. Матч команды Петракова в Ирландии перенесли с 4 на 8 июня, а дуэль с шотландцами – с 7 июня аж на сентябрь.

Как изменились даты матчей Лиги Наций для сборной Украины:

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МАТЧ БЫЛО СТАЛО Ирландия – Украина 4 июня 8 июня Шотландия – Украина 7 июня 21 сентября Украина – Армения 11 июня 11 июня Украина – Ирландия 14 июня 14 июня Армения – Украина 23 сентября 24 сентября Украина – Шотландия 26 сентября 27 сентября

Напомним, что в случае выхода на ЧМ-2022 сборная Украины попадет в группу В, где сыграет с Англией, США и Ираном. Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.