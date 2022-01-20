Удар по фарм-клубах від ФІФА: не більше трьох гравців з однієї команди

ФІФА / Фото: Reuters

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті опублікувала нові правила оренди гравців. Нові правила набудуть чинності з літа 2022 року і будуть досить жорсткими.

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Мета нововведень полягає у тому, щоб забезпечити рівні змагальні умови та запобігати накопиченню футболістів.

Отже, що ж революційного пропонує ФІФА у нових правилах оренди.

1. Термін оренди. Тепер мінімальний термін оренди становитиме інтервал між двома трансферними вікнами, а максимальний – один рік.

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2. Ліміт на кількість орендованих футболістів між одними і тими ж клубами. Згідно з новими правилами, протягом сезону клуб зможе орендувати не більше трьох футболістів з одного клубу.

3. І нарешті, ліміт на загальну кількість оренд за сезон. Цей пункт буде здійснюватись поетапно протягом двох років.

З 1 липня 2022 року до 30 червня 2023 року клуб зможе віддавати/брати в оренду не більше 8 гравців;

З 1 липня 2023 року до 30 червня 2024 року не більше 7;

З 1 липня 2024 року максимальна кількість гравців, які віддані/взяті в оренду – 6. Ця кількість збережеться на повній основі.

4. Гравці у віці 21 року та молодші, а також гравці, які пройшли навчання в клубі, будуть звільнені від цих обмежень.

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Нагадаємо, що 17 січня у Цюріху пройшла церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА. Нападник Баварії Роберт Левандовські був визнаний найкращим футболістом 2021 року за версією ФІФА. Він випередив у голосуванні Мохамеда Салаха та Ліонеля Мессі. Це друга нагорода Левандовського у кар'єрі.