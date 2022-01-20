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Удар по фарм-клубам от ФИФА: не более трех игроков из одной команды

Сергей Шаховец
20 января, 16:45
Новые правила аренд игроков вступят в силу с июля 2022 года и затронут многие клубы, в том числе из УПЛ

ФИФА / Фото: Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала новые правила аренд игроков. Новые правила вступят в силу с лета 2022 года и будут более жесткими.

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Цель нововведений состоит в том, чтобы обеспечить равные соревновательные условия и предотвращать накопление футболистов.

Итак, что же революционного предлагает ФИФА в новых правилах аренд.

1. Срок аренды. Теперь минимальный срок аренды будет составлять интервал между двумя трансферными окнами, а максимальный – один год.

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2. Лимит на количество арендованных футболистов между одними и теми же клубами. Согласно новым правилам, в течение сезона клуб сможет арендовать не более трех футболистов из одного клуба.

3. И наконец, лимит на общее количество аренд за сезон. Этот пункт будет осуществляться поэтапно в течении двух лет.

  • С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб сможет отдавать/брать в аренду не более 8 игроков;
  • С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года не более 7;
  • С 1 июля 2024 года максимальное число игроков, отданных/взятых в аренду – 6. Это количество сохранится на полной основе.

4. Игроки в возрасте 21 года и моложе, а также игроки, прошедшие обучение в клубе, будут освобождены от этих ограничений.

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Напомним, что 17 января в Цюрихе прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА. Нападающий Баварии Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА. Он опередил в голосовании Мохамеда Салаха и Лионеля Месси. Это вторая награда Левандовски в карьере.

Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА / Фото: Getty Images