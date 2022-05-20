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Удар по амбіціях. Сампдорія прийняла рішення про подальшу долю Супряги

Сергій Шаховець
20 травня, 13:46
Майбутнє форварда молодіжної збірної України Владислава Супряги опинилося під великим питанням

Владислав Супряга / Фото: офіційний сайт "Сампдорія"

Італійська Сампдорія прийняла рішення не продовжувати оренду 22-річного нападника Динамо Владислава Супряги, повідомляє SampNews24. Форвард не зумів переконати тренерський штаб генуезців у своїй необхідності для команди.

За час перебування у клубі українець провів на полі всього 24 хвилини в одному поєдинку Серії А. Більшість чемпіонату Влад просидів на лаві запасних.

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Владислав Супряга / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Супряга був орендований італійцями у Динамо у січні терміном на півроку з опцією викупу За неофіційними даними, за оренду свого форварда кияни отримали 500 тис євро. Згідно з договором сума викупу українця становила 7,5 млн євро. Очевидно, італійці вирішили, що платити такі гроші за резервіста занадто марнотратно.

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Зазначимо, що у Динамо Владислав Супряга не користувався особливою довірою у Мірчі Луческу. Футболіст рідко потрапляв до основи команди, а його результативність скотилася до нуля.

Наразі форвард перебуває у розташуванні молодіжної збірної України.

Владислав Супряга / Фото: Getty Images