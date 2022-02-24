Удар по амбіціях Путіна: УЄФА відібрав у Росії фінал Ліги чемпіонів

/ Фото: Reuters

У п'ятницю відбудеться позачергове засідання виконавчого комітету УЄФА, на якому обговорюватиметься геополітична криза.

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На конгресі буде підтверджено рішення відібрати у Санкт-Петербурга головний матч Ліги чемпіонів, намічений на 28 травня, повідомляє AP.

УЄФА підтвердив, що засідання відбудеться у п'ятницю об 11:00 за Києвом.

"Враховуючи розвиток ситуації між Росією та Україною за останні 24 години, президент УЄФА ухвалив рішення скликати позачергове засідання виконавчого комітету… для оцінки ситуації та ухвалення всіх необхідних рішень", – йдеться у повідомленні УЄФА.

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