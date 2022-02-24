8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
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Металіст 1925 --
Шахтар --
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Олександрія --
Львів --
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Ворскла --
Верес --
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Десна --
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Маріуполь --
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Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Удар по амбіціях Путіна: УЄФА відібрав у Росії фінал Ліги чемпіонів

Павло Василенко
24 лютого, 14:52
Росія відповість за початок війни проти України. Крім економічних санкцій РФ понесе збитки й у спортивній сфері

/ Фото: Reuters

У п'ятницю відбудеться позачергове засідання виконавчого комітету УЄФА, на якому обговорюватиметься геополітична криза.

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На конгресі буде підтверджено рішення відібрати у Санкт-Петербурга головний матч Ліги чемпіонів, намічений на 28 травня, повідомляє AP.

УЄФА підтвердив, що засідання відбудеться у п'ятницю об 11:00 за Києвом.

"Враховуючи розвиток ситуації між Росією та Україною за останні 24 години, президент УЄФА ухвалив рішення скликати позачергове засідання виконавчого комітету… для оцінки ситуації та ухвалення всіх необхідних рішень", – йдеться у повідомленні УЄФА.

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