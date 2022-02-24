8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Удар по амбициям Путина: УЕФА отобрал у России финал Лиги чемпионов

Павел Василенко
24 февраля, 14:52
Россия ответит за начало войны против Украины. Помимо экономических санкций РФ понесет наказание и в спортивной сфере

/ Фото: Reuters

В пятницу состоится внеочередное заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором будет обсуждаться геополитический кризис.

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На конгрессе будет подтверждено решение отобрать у Санкт-Петербурга главный матч Лиги чемпионов, который намечен на 28 мая, сообщает AP.

УЕФА подтвердил, что заседание состоится в пятницу в 11:00 по Киеву.

"Учитывая развитие ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа, президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполнительного комитета… для оценки ситуации и принятия всех необходимых решений", – говорится в сообщении УЕФА.

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