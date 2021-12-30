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Вбивцю батька Майкла Джордана не випустять достроково із в'язниці

Олександр Трикіша
30 грудня, 08:58
Заплановане умовно-дострокове звільнення одного з двох чоловіків, засуджених за вбивство батька легенди баскетболу Майкла Джордана у 1993 році, скасовано

Вбився батька Майкла Джордана залишиться у в'язниці

Комісія штату Північна Кароліна офіційно скасувала заплановане умовно-дострокове звільнення Ларрі Демері без пояснення причин.

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Ще в 2020 році було оголошено, що Ларрі Демері буде звільнено в рамках угоди, в якій він візьме участь у навчальній та професійній програмі, розробленій, щоб підготувати його до життя за межами в'язниці.

Початкова дата звільнення була серпень 2023 року, але пізніше була перенесена на 12 місяців.

Ларрі Демері отримав довічний строк за вбивство Джеймса Джордана

Зазначається, що програма УДЗ, в якій брав участь Демері, може бути припинена, якщо ув'язнений або не дотримується правил програми, або порушує правила поведінки у в'язниці.

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Згідно зі звітом, з 2001 року Демері вчинив 19 порушень у в'язниці, у тому числі два за зберігання наркотиків цього місяця.

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Демері буде знову переглянуто щодо умовно-дострокового звільнення в грудні 2023 року, повідомляє ESPN, посилаючись на Associated Press.

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Джеймса Джордана було вбито 23 липня 1993 року, коли він спав у своїй машині в сільській місцевості. Його тіло було знайдено через 11 днів.

Винними у злочині були визнані Демері та його однокласник Деніел Грін. На той момент їм було по 18 років. Обидва отримали по довічному терміну.