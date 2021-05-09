Божевілля якесь: у США заплатили більше мільйона доларів за майку Джордана

Ігрова майка, в якій Майкл Джордан виступав за команду університету Північної Кароліни в сезоні-1982/83, продана на аукціоні за 1,38 млн доларів

Майкл Джордан

Ми розповідали, що найдорожчий спортивний сувенір знаходиться не на нашій планеті. А тепер повідомимо, що ігрову майку шестиразового чемпіона НБА і дворазового олімпійського чемпіона Майкла Джордана продали за рекордну суму.

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Лот був викуплений на аукціоні за 1,38 мільйона доларів. Ігрова майка, в якій Джордан виступав за команду університету Північної Кароліни в сезоні-1982/83, стала найдорожчим з предметів, що належать американському спортсменові, проданих на торгах.

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До речі, в кінці квітня на аукціоні Christie's продали бутси аргентинського форварда Ліонеля Мессі, в яких він забив 644-й гол за кар'єру в Барселоні і побив рекорд бразильця Пеле за голами за одну команду. Невідомий покупець за них виклав 125 тисяч фунтів.