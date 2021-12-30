Убийцу отца Майкла Джордана не выпустят досрочно из тюрьмы

Убийца отца Майкла Джордана останется в тюрьме
Комиссия штата Северная Каролина официально отменила запланированное условно-досрочное освобождение Ларри Демери без объяснения причин.
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Еще в 2020 году было объявлено, что Ларри Демери будет освобожден в рамках соглашения, в котором он примет участие в учебной и профессиональной программе, разработанной, чтобы подготовить его к жизни за пределами тюрьмы.
Первоначальная дата освобождения была август 2023 года, но позже была перенесена на 12 месяцев.
Отмечается, что программа УДО, в которой участвовал Демери, может быть прекращена, если заключенный либо не соблюдает правила программы, либо нарушает правила поведения в тюрьме.
Согласно отчету, с 2001 года Демери совершил 19 нарушений в тюрьме, в том числе два за хранение наркотиков в этом месяце.
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Демери будет снова пересмотрено на предмет условно-досрочного освобождения в декабре 2023 года, сообщает ESPN, ссылаясь на Associated Press.
Джеймс Джордан был убит 23 июля 1993 года, когда он спал в своей машине в сельской местности. Его тело было найдено 11 дней спустя.
Виновными в преступлении были признаны Демери и его одноклассник Дэниел Грин. На тот момент им было по 18 лет. Оба получили по пожизненному сроку.