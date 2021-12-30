Убийцу отца Майкла Джордана не выпустят досрочно из тюрьмы

Убийца отца Майкла Джордана останется в тюрьме

Комиссия штата Северная Каролина официально отменила запланированное условно-досрочное освобождение Ларри Демери без объяснения причин.

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Еще в 2020 году было объявлено, что Ларри Демери будет освобожден в рамках соглашения, в котором он примет участие в учебной и профессиональной программе, разработанной, чтобы подготовить его к жизни за пределами тюрьмы.

Первоначальная дата освобождения была август 2023 года, но позже была перенесена на 12 месяцев.

Ларри Демери получил пожизненный срок за убийство Джеймса Джордана

Отмечается, что программа УДО, в которой участвовал Демери, может быть прекращена, если заключенный либо не соблюдает правила программы, либо нарушает правила поведения в тюрьме.

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Согласно отчету, с 2001 года Демери совершил 19 нарушений в тюрьме, в том числе два за хранение наркотиков в этом месяце.

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Демери будет снова пересмотрено на предмет условно-досрочного освобождения в декабре 2023 года, сообщает ESPN, ссылаясь на Associated Press.

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Джеймс Джордан был убит 23 июля 1993 года, когда он спал в своей машине в сельской местности. Его тело было найдено 11 дней спустя.

Виновными в преступлении были признаны Демери и его одноклассник Дэниел Грин. На тот момент им было по 18 лет. Оба получили по пожизненному сроку.