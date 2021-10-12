Бомбардувальник – в нокдауні, а Циганський король зі зламаною ногою: супербій міг завершитися у третьому раунді

Тайсон Ф'юрі отримав травму в бою з Уайлдером / Фото: Reuters
Циганський король ледь не зламав ногу в бою з Вайлдером, про це чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC розповів IFL TV.
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"Коли я в третьому раунді аперкотом відправив Вайлдера в нокдаун, то ледь не зламав щиколотку. Я все ж її підвернув, вона боліла.
Вайлдер все одно б впав. Це було лише питанням часу, коли він ляже. Він впав першим, він і ліг останнім. Ось і все", – цитує Ф'юрі Ф'юрі Boxing Scene.
Нагадаємо, що під час поєдинку Вайлдер тричі побував у нокдауні, а сам Ф'юрі – двічі. Проте, Тайсон зумів зберегти чемпіонський пояс WBC у себе.
Раніше ми повідомляли про те, як Деонтей Вайлдер закінчував супердвобій з важкою травмою. В американського боксера була зламана рука.