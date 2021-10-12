Бомбардировщик – в нокдауне, а Цыганский король со сломанной ногой: супербой мог завершиться в третьем раунде

Тайсон Фьюри получил травму в бою с Уайлдером / Фото: Reuters
Цыганский король едва не сломал ногу в бою с Уайлдером, об этом чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC рассказал IFL TV.
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"Когда я в третьем раунде апперкотом отправил Уайлдера в нокдаун, то едва не сломал лодыжку. Я все же ее подвернул, она болела.
Уайлдер все равно бы упал. Это было лишь вопросом времени, когда он ляжет. Он упал первым, он и лег последним. Вот и все", – цитирует Фьюри Фьюри Boxing Scene.
Напомним, что во время поединка Уайлдер трижды побывал в нокдауне, а сам Фьюри – дважды. Тем не менее, Тайсон сумел сохранить чемпионский пояс WBC у себя.
Ранее мы сообщали о том, как Деонтей Уайлдер заканчивал суперпоединок с тяжелейшей травмой. У американского боксера была сломана рука.