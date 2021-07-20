Уайлдер помре або залишиться інвалідом після Ф'юрі: колишній чемпіон світу приречений

Батько чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі впевнений в перемозі свого сина і провалі Деонтея Уайлдера. Джон Ф'юрі поставив хрест на кар'єрі американця після 9 жовтня

Джон і Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Батько чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, Джон, не залишає американцеві Деонтею Уайлдеру шансів на перемогу в бою зі своїм сином. Він навіть впевнений, що для колишнього володаря поясу поєдинок закінчиться лікарнею. Раніше ми повідомляли, що у Ф'юрі – коронавірус, а третій чемпіонський бій з Уайлдером перенесли.

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"Вам може здаватися, що Тайсон виглядає жахливо під час тренувального табору, але коли він виходить в ринг, то стає іншою людиною. Команда Уайлдера вже двічі помилилася щодо мого сина, але втретє це може коштувати Деонтею кар'єри або навіть життя", – цитує Ф'юрі-старший Ringnews 24

Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

"Якщо Уайлдер не помре після цього бою, то точно залишиться інвалідом. Деонтей просто дурна людина. Якщо він хоче продати свою душу і ризикнути життям заради грошей, так нехай продовжує рухатися в цьому напрямку"

Нагадаємо, що Ф'юрі підтвердив нову дату бою проти Уайлдера. Поєдинок відбудеться 9 жовтня. Спочатку він був запланований на 24 липня, але його перенесли через коронавірус у Тайсона.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер завершився внічию. А в лютому 2020-го британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC у суперважкій вазі.

Раніше Ф'юрі і Уайлдер влаштували неймовірну дуель поглядів.