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У Ф'юрі – коронавірус! Третій чемпіонський бій з Уалдером перенесли, але вже є дата

Олена Павлова Олена Павлова
9 липня, 09:29
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Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заразився COVID-19, а третій поєдинок з американцем Деонтеєм Уайлдером перенесли з 24 липня на осінь
Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі
Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

8 липня в команді Ф'юрі стався спалах коронавірусу. А сьогодні стало відомо, що чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заразився COVID-19, через що третій поєдинок з американцем Деонтеєм Уайлдером перенесли – повідомляє AP, посилаючись на свої джерела.

Спочатку поєдинок Ф'юрі – Уайлдер повинен був пройти 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, а в андеркарді чемпіонського бою в США виступити українець Вихрист. Але, тепер реванш перенесли на 9 жовтня. Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер у своєму Twitter. Арену змінювати не будуть.

Зазначається, що Тайсон проводив тренувальний табір в Майамі, штат Флорида, проте тепер повернеться додому, до Великобританії.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу
Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

Нагадаємо, що в грудні 2018 року бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер завершився внічию. А в лютому 2020-го британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC у суперважкій вазі.

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На рахунку Тайсона Ф'юрі 31 поєдинок в професійному боксі, в тому числі 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия. У Деонтея Уайлдера 42 перемоги (41 нокаутом), одна поразка і одна нічия.

Раніше Ф'юрі і Уайлдер влаштували неймовірну дуель поглядів.

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