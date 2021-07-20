Уайлдер умрет или останется инвалидом после Фьюри: бывший чемпион мира обречен

Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри уверен в победе своего сына и провале Деонтея Уайлдера. Джон Фьюри поставил крест на карьере американца после 9 октября

Джон и Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Джон, не оставляет американцу Деонтею Уайлдера шансов на победу в бою со своим сыном. Он даже уверен, что для бывшего обладателя пояса поединок закончится больницей. Ранее мы сообщали, что у Фьюри – коронавирус, а третий чемпионский бой с Уайлдером перенесли.

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"Вам может казаться, что Тайсон выглядит ужасно во время тренировочного лагеря, но когда он выходит в ринг, то становится другим человеком. Команда Уайлдера уже дважды ошиблась относительно моего сына, но третий раз может стоить Деонтею карьеры или даже жизни", – цитирует Фьюри-старшего Ringnews 24

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

"Если Уайлдер не умрет после этого боя, то точно останется инвалидом. Деонтей просто глупый человек. Если он хочет продать свою душу и рискнуть жизнью ради денег, так пусть продолжает двигаться в этом направлении"

Напомним, что Фьюри подтвердил новую дату боя против Уайлдера. Поединок состоится 9 октября. Изначально он был запланирован на 24 июля, но его перенесли из-за коронавируса у Тайсона.

Напомним, что в декабре 2018 года бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер завершился вничью. А в феврале 2020-го британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри и Уайлдер устроили невероятную дуэль взглядов.