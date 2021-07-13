Ф'юрі схитрував з коронавірусом. Промоутер назвав причину зриву бою з Вайлдером

Едді Гірн вважає, що поєдинок британця з американцем перенесли через низький продаж квитків, а не через хворобу "Циганського короля"

Ф'юрі і Вайлдер дуже довго дивилися одне одному в очі / Фото: Top Rank Instagram

Видовищні та очікувані поєдинки в суперважкому дивізіоні ніяк не повернуться до публіки. Раніше осені чинні чемпіони – Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа – на ринзі не з'являться. Ми писали, що у Ф'юрі – коронавірус. Третій чемпіонський бій із Вайлдером перенесли.

Тим часом, Едді Гірн – промоутер Джошуа – заявив, що справжньою причиною скасування зустрічі Ф'юрі і Вайлдера влітку в Лас-Вегасі стала не хвороба у "Циганського короля". Його слова наводить сьогодні сайт BoxingNews24:

"Можливо, це доля, що Ф'юрі заразився коронавірусом. На його бій з Деонтеєм катастрофічно погано продавалися квитки. Ви самі можете подивитися, що реалізовано не більше 25-30 відсотків. Боксери не створили ніякої галасу. Так що очікувалася дуже низька плата за перегляд" .

Нагадаємо, двометровий спадкоємець Кличка виступить в андеркарді бою Ф'юрі – Вайлдер.

До того ж Гірн помітив, що британські мовники також скептично поставилися до можливості транслювати поєдинок. Як засіб для збільшення продажів пропонується додати кілька відомих бійців в андеркарті. Тепер вечір боксу планується провести 9 жовтня.

Нещодавно Ф'юрі вколов команду Шеви після збірної Англії: "Не бачив такого побиття України з часів Кличка".

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