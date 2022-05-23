У тренера Мілана вкрали чемпіонську медаль: усі подробиці інциденту

На церемонії нагородження Піолі був ще з медаллю / Фото: Reuters

У неділю, 22 травня, завершився чемпіонат Італії сезону 2021/22. За підсумками першості золоті медалі турніру завоював Мілан.

В останньому турі "россонері" розгромили на виїзді колишній клуб тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі – Сассуоло (3:0).

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Під час святкування чемпіонства на арені "Мапеї" з головним тренером тріумфаторів Стефано Піолі стався неприємний інцидент. Прямо на стадіоні у 56-річного спеціаліста вкрали чемпіонську медаль. Засмучений втратою Піолі вирушив до Мілана без нагороди.

"У мене вкрали медаль переможця, хтось зірвав її із моєї шиї. Якби мені її повернули, я був би вдячний, адже вона у мене єдина", – цитує Піолі Football Italia.

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Але сумувати італійцеві довго не довелося. Керівництво Серії А вже повідомило, що подарують тренеру іншу медаль.

"Гей, містере Піолі, завтра ми знову дамо вам медаль".

Зазначимо, що для Стефано Піолі чемпіонство Мілана стало першим у його тренерській кар'єрі. Як футболіст Піолі вигравав золото Серії А сезону 1986/86 у складі Ювентуса.

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Додамо, що тренером Мілана Стефано Піолі став у жовтні 2019 року, пропрацювавши до цього наставником Інтера, Фіорентини, Болоньї, Лаціо, Палермо та інших італійських клубів.

Раніше ми повідомляли, як брутальний Златан Ібрагімович ефектно відсвяткував чемпіонство Мілана. Епатажний швед з'явився на церемонії нагородження із шампанським та сигарою.