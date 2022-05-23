Королю дозволено все. Ібрагімович брутально відсвяткував чемпіонство Мілана

Шведський форвард Златан Ібрагімович дав волю своїм емоціям під час святкування 19-го Скудетто Мілана

Златан Ібрагімович був у нестямі від радості / Фото: Reuters

Минулого вікенду визначилися останні чемпіони країн у футбольних топ-лігах. Золоті медалі Серіїї А 19-й раз у своїй історії завоювали футболісти Мілана.

Востаннє "россонері" ставали чемпіонами ще у сезоні 2010/11. Тоді лідером команди був швед Златан Ібрагімович. Минуло 11 років і нестаріючий Ібра знову привів свою команду до завоювання Скудетто.

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На церемонії нагородження 40-річний швед купався у променях слави. Епатажний форвард з'явився на публіці з пляшкою шампанського, обдарувавши бризками ігристого напою щасливих фанатів.

А потім брутальний Ібра затягнув сигару. Що ж, легенда футболу має право розслабитись після важкого чемпіонату.

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Зазначимо, що минулого сезону він відіграв 23 поєдинки у Серії А, забивши 8 голів.

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