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Королю дозволено все. Ібрагімович брутально відсвяткував чемпіонство Мілана

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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23 травня, 09:33
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Шведський форвард Златан Ібрагімович дав волю своїм емоціям під час святкування 19-го Скудетто Мілана
Златан Ібрагімович був у нестямі від радості
Златан Ібрагімович був у нестямі від радості / Фото: Reuters

Минулого вікенду визначилися останні чемпіони країн у футбольних топ-лігах. Золоті медалі Серіїї А 19-й раз у своїй історії завоювали футболісти Мілана.

Востаннє "россонері" ставали чемпіонами ще у сезоні 2010/11. Тоді лідером команди був швед Златан Ібрагімович. Минуло 11 років і нестаріючий Ібра знову привів свою команду до завоювання Скудетто.

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На церемонії нагородження 40-річний швед купався у променях слави. Епатажний форвард з'явився на публіці з пляшкою шампанського, обдарувавши бризками ігристого напою щасливих фанатів.

А потім брутальний Ібра затягнув сигару. Що ж, легенда футболу має право розслабитись після важкого чемпіонату.

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Зазначимо, що минулого сезону він відіграв 23 поєдинки у Серії А, забивши 8 голів.

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Раніше ми повідомляли, що український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко розплакався після тріумфу в АПЛ. Зінченко вийшов на церемонію нагородження з прапором України, а після отримання кубка одягнув його на трофей на підтримку українців, які стали жертвами війни проти фашистської Росії.

Олександр Зінченко розплакався після нагородження переможця АПЛ
Олександр Зінченко розплакався після нагородження переможця АПЛ / Фото: Getty Images

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