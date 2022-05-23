28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

У тренера Милана украли чемпионскую медаль: все подробности инцидента

Сергей Шаховец
23 мая, 11:28
Неприятное происшествие произошло во время празднования чемпионства "россонери" в Серии А

На церемонии награждения Пиоли был еще с медалью / Фото: Reuters

В воскресенье, 22 мая, завершился чемпионат Италии сезона 2021/22. По итогам первенства золотые медали турнира завоевал Милан.

В последнем туре "россонери" разгромили на выезде бывший клуб тренера Шахтера Роберто Де Дзерби – Сассуоло (3:0).

Реклама

Во время празднования чемпионства на арене "Мапеи" с главным тренером триумфаторов Стефано Пиоли произошел неприятный инцидент. Прямо на стадионе у 56-летнего специалиста украли чемпионскую медаль. Огорченный случившимся Пиоли отправился в Милан без награды.

"У меня украли медаль победителя, кто-то сорвал ее с моей шеи.

Если бы мне ее вернули, я был бы признателен, ведь она у меня единственная", – цитирует Пиоли Football Italia.

Реклама

Но горевать итальянцу долго не пришлось. Руководство Серии А уже сообщило, что подарят тренеру другую медаль.

"Эй, мистер Пиоли, завтра мы снова дадим вам медаль".

Отметим, что для Стефано Пиоли чемпионство Милана стало первым в его тренерской карьере. В качестве футболиста Пиоли выигрывал золото Серии А сезона 1986/86 в составе Ювентуса.

Реклама

Добавим, что тренером Милана Стефано Пиоли стал в октябре 2019 года, проработав до этого наставником Интера, Фиорентины, Болоньи, Лацио, Палермо и ряда других итальянских клубов.

Ранее мы сообщали, как брутальный Златан Ибрагимович эффектно отпраздновал чемпионство Милана. Эпатажный швед появился на церемонии награждения с шампанским и сигарой.

Златан Ибрагимович был вне себя от радости / Фото: Reuters