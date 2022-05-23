Королю позволено все. Ибрагимович брутально отпраздновал чемпионство Милана

Шведский форвард Златан Ибрагимович дал волю своим эмоциям во время празднования 19-го Скудетто Милана

Златан Ибрагимович был вне себя от радости / Фото: Reuters

На минувшем уик-энде определились последние чемпионы стран в футбольных топ-лигах. Золотые медали Серии А в 19-й раз в своей истории завоевали футболисты Милана.

Последний раз "россонери" становились чемпионами еще в сезоне 2010/11. Тогда лидером команды был швед Златан Ибрагимович. Прошло 11 лет и нестареющий Ибра вновь привел свою команду к завоеванию Скудетто.

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На церемонии награждения 40-летний швед купался в лучах славы. Эпатажный форвард появился на публике с бутылкой шампанского, одарив брызгами игристого напитка счастливых фанатов.

А затем брутальный Ибра затянул сигару. Что ж, легенда футбола имеет право расслабиться после трудного чемпионата.

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Отметим, что в прошедшем сезоне он отыграл 23 поединка в Серии А, забив 8 голов.

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