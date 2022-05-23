Королю позволено все. Ибрагимович брутально отпраздновал чемпионство Милана

На минувшем уик-энде определились последние чемпионы стран в футбольных топ-лигах. Золотые медали Серии А в 19-й раз в своей истории завоевали футболисты Милана.
Последний раз "россонери" становились чемпионами еще в сезоне 2010/11. Тогда лидером команды был швед Златан Ибрагимович. Прошло 11 лет и нестареющий Ибра вновь привел свою команду к завоеванию Скудетто.
На церемонии награждения 40-летний швед купался в лучах славы. Эпатажный форвард появился на публике с бутылкой шампанского, одарив брызгами игристого напитка счастливых фанатов.
А затем брутальный Ибра затянул сигару. Что ж, легенда футбола имеет право расслабиться после трудного чемпионата.
King Zlatan pic.twitter.com/Q3QIcYG4io— Gilang Pratamajaya (@gilang_jaya10) May 22, 2022
Отметим, что в прошедшем сезоне он отыграл 23 поединка в Серии А, забив 8 голов.
Ранее мы сообщали, что украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко расплакался после триумфа в АПЛ. Зинченко вышел на церемонию награждения с флагом Украины, а после получения кубка одел его на трофей в поддержку украинцев, которые стали жертвами войны против фашистской России.