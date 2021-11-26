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Десна --
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Інгулець --
Шахтар --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Динамо --
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Баварія --
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Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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Шотландці мають великий козир. Маркевич оцінив шанси України поїхати на ЧС-2022

Сергій Шаховець
26 листопада, 20:44
Колишній голова Комітету збірних України Мирон Маркевич вважає, що нашій команді пощастило з жеребом

Україні пощастило з жеребом, вважає Мирон Маркевич / Фото: Колаж: Сьогодні

Але це не означає, що путівка на Мундіаль уже у кишені футболістів "синьо-жовтої" дружини. Там більше команді Петракова належить грати на виїзді.

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"Якщо відверто, то про таке можна було лише мріяти. Шотландія і переможець іншої пари Уельс – Австрія – суперники, що цілком прохідні. Втім, хоч нам і пощастило з жеребом, проте це аж ніяк не означає, що Україні вже відкрито шлях до Катару.

Потрібно дуже серйозно поставитися до шотландців, тим більше поєдинок пройде в Глазго і господарям буде забезпечена потужна підтримка 12 гравця – уболівальників.

Звичайно, дуже багато залежатиме від того, у кого міцніший характер і хто виявиться більш майстерним у боротьбі на "другому поверсі". Я вважаю що завдяки більш креативним діям українській збірній під силу взяти гору на полі суперника та поборотися за вихід на чемпіонат світу", – сказав Маркевич в інтерв'ю Meta-ratings.

Україна зіграє з Шотландією у гостях

Нагадаємо, що 26 листопада відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу з футболу 2022 року. Суперником збірної України у півфінальному матчі плей-оф стала команда Шотландії.

Якщо українці пройдуть у фінал, то зустрінуться із переможцем пари Уельс – Австрія. І також зіграють на виїзді.

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Базова дата півфіналів – 24 березня, фіналів – 29 березня 2022 року.